Zkreslené vidění – Usmiřování

Snažit se o urovnání a vyjasnění názorů je chvályhodná věc. Lepší je ovšem konfliktům předcházet. Ne vždy to ale lze a ne každý na to má.

Nevím proč, ale vzpomněl jsem si na zcela nesouvisející vtipné rčení, že hlavní příčinou rozvodů je manželství.

Jsou někteří lidé, co potřebují ukazovat svoji sílu, dokazovat si svou fyzickou převahu. Bývají jednodušší, nemusejí být ani nutně zlí, mnohdy i potřebují být dobří. Ve škole jsem měl jeden čas, snad dva roky, takového svého patrona Jirku. Šťouchanci mě podle nálady trochu trýznil, ale měl jsem pokoj od ostatních možných trapičů. Oboustranně výhodné soužití.

Na podobném principu si sjednávají respekt velmoci a regionální mocnosti. Totiž vyvoláváním nepokojů a válek, a posléze přinášením touženého míru, pokojné obnovy a rozvoje zničené země. Stát, který má předešlý konflikt na svědomí, přichází coby osvoboditel a instaluje místnímu pozůstalému obyvatelstvu poslušné protektory, kteří prosazují spravedlnost vítězů. Nemusel bych sice připomínat, že v posledních desetiletích jde převážně o imperiální choutky USA, ale podobné záchvaty násilného dobra postihují i Ruskou federaci nebo Čínu, před několika staletími koloniální mocnosti Anglii, Španělsko a Portugalsko a vůbec nespočetné válkychtivé říše. Ekonomický efekt válek pro vítěze a elity na obou stranách bývá vždy více než dostatečný. Potentátům a velitelům nestojí jakýkoli počet mrtvých a raněných za výčitky svědomí. Jde přeci o ušlechtilé cíle a nepřítel si za všechno může sám. Bůh je s námi.

Někdy ani na tradiční konflikt nemusí dojít. Stačí dobře zorganizovaným převratem nahradit místní elity novými ochotnými spolupracovat. Tak v roce 1989 padla Říše zla, jak označil SSSR a jeho satelity v osmdesátých letech prezident USA Reagan. Místní obyvatelstvo si úlevně vydechlo a samou radostí ani nezpozorovalo, kdože se to dere k moci. Místodržící pohůnkové zlegalizovali krádež a povýšili ji na zákon. Morálními vzory se stali služebníci, psychopaté soudci a kazateli, zloději správci státu. Pod komunisty jsme po válce přišli o svobodu, rudí kapitalisté dneška nás obírají o vše. A zmanipulované a oslepené davy svému panstvu za rány bičem děkují.

Usmiřování u nás doma už dávno probíhá nejčastěji promlčením. Nehádáme se často, protože se známe. Jestli si dobře vzpomínám, kdysi to končilo v posteli, dnes už si za pár chvil nejsem vůbec jistý, o co šlo. Raději se ale neptám a ještě nějakou dobu počkám. Není radno šťourat do vosího roje.

A Ukrajina? Nedávno jsem autem projížděl Maďarskem a Rakouskem. Nikde jsem neviděl ukrajinskou vlajku. Zde visí i na Národním muzeu.

