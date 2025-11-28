Zkreslené vidění - Úsilí státníků
Hned úvodem se musím omluvit za nepřesné označení. Každého politika nelze označit za státníka. Státníci jsou ti dobří. Zlí jsou jejich našeptavači, šedé eminence, diktátoři, s nimiž je nutno jednat, a zaprodané figurky moci.
Státníkem se zpravidla stává politik až po své smrti. Poté co ho historie vezme na milost a veřejné mínění se shodne na tom, že byl přínosem a kladnou postavou. Minimálně pro své krajany. Ještě lépe i pro jejich sousedy. A škodil, jen když musel.
Státníci našeho dílku země se čas od času ocitají na bankovkách, pamětních mincích a dříve na známkách. Proto víme, jak si máme představovat tvář krále Karla IV., zatímco portrét rudého dělnického prezidenta Gottwalda na stokoruně pamatuje už málokdo. On také není důvod. Masaryk má nádraží, Havel letiště. To pro příklad, nač jsem si právě vzpomněl. Víc jich nemáme.
Státníci světového významu dostávají občas Nobelovu cenu za mír. Dostal ji třeba roku 1994 palestinský terorista Jásir Arafat, v roce 1973 poradce americké vlády odpovědný za válku ve Vietnamu Henry Kissinger či za rok 1991 Aun Schan Su Tij, myanmarská předsedkyně vlády, jíž nevadilo vraždění v jejím státě. Nicméně nutno říci, že kromě těchto několika zrůd a také Baracka Obamy jde o dobrou společnost. Už jen proto, že je tam i Michail Gorbačov a Matka Tereza.
Státníci, i ti, kteří by se jimi rádi stali, spolu se svými nohsledy, podržtaškami a úlisným služebnictvem, slouží nejvyššímu Satanovi, velmistrovi zednářské lóže, nejpodlejšímu ještěrovi, nejodpornějšímu Sörösovi nebo vůdci Bilderbergu. Nevím jistě komu, oni to přede mnou totiž tají. O tom, kam se jezdí klanět, jsou dobře informovaní jiní lidé, mezi které nepatřím. Netroufám si patřit.
Ale je pravda, že státníci i ti druzí političtí šéfové udržují své poddané ve stálé nejistotě, strachu a obavách. Pohodlně se jim pak totiž vládne. Když se lůze vede dobře, má roupy a vyskakuje si. A zlobí a přemýšlí. A kdyby se neutáhly šrouby, snad by vymyslela i nějakou revoluci. Pokud to nepomůže, je tu vždy možnost někde rozpoutat válku. Lidi obrat o všechno ve jménu národa, vlasti, poštvat proti nepříteli. A pak vydělat na mírové obnově.
Vidíme denně ty psychicky narušené postavičky. Rozhodují o našich životech a úspěšně nám namlouvají, že demokracie znamená hodit do urny hlasovací lístek. Devianty moci.
Egypt, Hurghada, dne 1.5. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Nedělat nic
Lhostejností k dění kolem sebe, nicneděláním, klopením zraku a omlouváním vlastní pasivity se každým dnem přibližujeme ještě větší diktatuře psychopatů a všehoschopných zločinců. Ovšemže to může být horší.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vděčnost
Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Prase
Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Zrcadlo
Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí
Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?
|Další články autora
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Dárek pro Putina couvá od koupě rakety Flamingo. Nenaletěli jsme, ujišťuje Dědek
Česká iniciativa Dárek pro Putina přehodnocuje plány na nákup rakety Flamingo, na kterou v rámci...
Putin přijal Orbána. Pochválil ho a nevyloučil summit s Trumpem v Budapešti
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zamířil na schůzku se svým ruským protějškem Vladimirem...
Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile
Opilý řidič havaroval ve čtvrtek na Strakonicku. Po nezvládnutí zatáčky skončil s vozem ve stromě....
Stavba dálnice D3 má zelenou. Odpůrcům vadí, že povede turistickou oblastí
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) získalo územní rozhodnutí pro první část středočeské dálnice D3...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 407
- Celková karma 13,85
- Průměrná čtenost 292x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3