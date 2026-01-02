Zkreslené vidění – Tmáři
Řekne-li se tmář, každému přijde jako první na mysl středověká inkvizice, Temno od Aloise Jiráska, nemyšlení a další hrůzné a špatné věci. A je to tak. Šíření víry místo myšlení otupuje rozum, omezuje svobodnou vůli a podporuje fatalismus, čili přesvědčení o nevyhnutelnosti osudu.
Ačkoli bez nějakého podílu víry v něco a někoho bychom asi těžko přežili. Už v dětství jsem se dozvídal, že je Země kulatá, moře slané a Mikuláš převlečený strejda, ale jiné pravdy tehdy všeobecně přijímané se ukázaly být přinejmenším zavádějící. Například že komunismus je tím nejlepším, co nás kdy mohlo potkat, SSSR je naším přítelem, nebo že roku 1968 řádila kontrarevoluce. Proto se vyplatí přemýšlet, aby se člověk co možná nejdříve oprostil od sugescí, o které se snaží státní a mocenská ideologie.
Pominuly dávno časy, kdy nepřátelé lidu vládli rukou pevnou a nesmlouvavou, v jeho jménu, za něj, měli stranickou knížku coby stvrzenou příslušnost k vyvolené šlechtě, předky do pátého kolena rasově nebo třídně čisté a prapory posvěcené pohádkou o ušlechtilosti a dobrotě. A bylo jasné, kdo je kdo, před kým se pokorně sklonit, koho a čím podplatit, a z koho a čeho si za rohem dělat potichu bezmocnou a trapnou legraci. Nebo komu se vzpírat, ignorovat jeho ikony a svátky a odmítat klanět se mu. Podle vkusu a odvahy. Časy, kdy nepřítel byl jasný, jeho přisluhovači také, a čekání na obrat a spravedlnost bylo nekonečné.
Dnes tmáři v čele státu tvoří partu mnohem lépe organizovanou, než zločinné skupiny dříve zatížené zkostnatělými ideologiemi. Politici ve službách temna dobře vědí, že konkurence je veliká, a proto jejich schopnost udržet se u moci je omezená. Volby s tím ovšem nemají co dělat, ačkoli zatím se jim daří u voličstva budit zdání demokracie. I jiní jsou lačni peněz, prebend a výhod, odlišujících je od zbytku lidstva, od obyčejného dělného plebsu, lidí z ulice. Za to jsou schopni a ochotni zrazovat zájmy České republiky, odevzdávat suverenitu státu bruselským úředníkům a drancovat erární rozpočet hluboko do červených čísel, že by se i profláklí komunističtí ministři financí museli dmout pýchou, jak byli šikovní a šetrní.
Dostane se někdy ministru Rakušanovi za lži o migračním paktu, Janě Černochové za šíření poplašné zprávy a celé vládní sebrance za spolupachatelství na Green Dealu spravedlivé odměny?
Nebo jako vždycky?
V Mostě, dne 16.7. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Za 7 miliard let
Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Dětem se nemá lhát
Děti jsou prý nepopsaná kniha. Ačkoli o této teorii mám své pochybnosti, vřele souhlasím s tím, že v ní není třeba nadměrně škrtat, dělat pravopisné chyby, trhat listy a polévat ji černým inkoustem.
Jindřich Kubánek
Události na ČT1
Tímto článkem se přidávám k těm, kteří chtějí co nejdříve opustit NATO, tedy spolek obranný, který se aktuálně projevuje jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Lepší zítřek
Jak si dneska usteleme, tak si zítra lehneme. Neboli od budoucnosti nemůžeme čekat žádné velké zázraky. Lepší zítřky jsou nejčastěji zneužívaným zbožím každého schopného demagoga.
- Počet článků 414
- Celková karma 14,15
- Průměrná čtenost 289x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3