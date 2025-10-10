Zkreslené vidění – Štěstí
Každý je svého štěstí strůjcem. Neboli každý má, co si zaslouží. Nebo štěstí chodí dokola, sedne si i na vola. A další moudra by teta Kateřina z Jirotkova Saturnina mohla pronášet ještě alespoň pět minut. Protože mít štěstí je něco jako být zdravý. Tedy v lidových představách. Proto se také v hazardu prošustruje strašné množství peněz (v roce 2022 téměř 54 miliard korun). Paní trafikantka ale babičce Málkové nebude vysvětlovat, jak málo je pravděpodobné, že vylosují právě její čísla Sportky.
Pravda je, že i já, který si kdysi dávno uměl spočítat variace a permutace, si občas nějaký ten los koupím. Čímž jakémusi pořadateli přispívám ke zvýšení jeho životní úrovně. Ale spíš mám na mysli zásadní a osudné výhry, které mohly dopadnout i jinak. Co se týče mne, mohu být především rád, že jsem přežil dětství. Hlavně klukovství, vzpomenu-li si na výpravy na oprámy (pro neznalé – jezírka a bažiny v uhelných výsypkách), ohníčky zpestřované výbuchy prázdných obalů od sprejů nebo závody v chůzi po potrubí. O vojně škoda mluvit, nehledě na to, že jsem z kasáren na hranici chodil přes Cheb s nabitým samopalem. Mohl jsem se i špatně oženit a pak i špatně rozvést. Stalo se to mnoha lidem. Děti jsou už samostatné, vydělávají, nefetují a nemají dluhy. Jsem proto relativně spokojený.
Ale abych nemluvil stále jen o sobě. Můžeme být rádi, že situace ve státě a společnosti není horší. Historici sice nemilují co by kdyby, ale lze si představit, že by Hitler vyhrál válku? A kdyby ne, že nás osvobodili Američané a nebyl by pak žádný únor v roce 1948? A kdyby byl a Brežněv nezadusil Pražské jaro tanky, byli bychom dodnes ČSSR? A neskončila-li by poté normalizace převratem následně zvaným sametová revoluce, kolik by asi bylo mrtvých při pouličním boji o moc? A nevstoupili-li bychom v roce 2004 do EU, měli bychom zde nyní ekonomiku a životní úroneň srovnatelnou se Švýcarskem, nebo spíše s Německem? A když se po převratu nepotrestají spáchané zločiny prominentních politiků na vlastním národu, lze mluvit o tom, že průšvihy dopadly dobře? A lze vůbec doufat, že se snad takové alternativy dočkáme? Přiznají někdy pohůnci dosazení do vlády, že naše liberální demokracie je pouhý mafiemi ovládaný protektorát? Kdy ten převrat bude?
Některé štěstí je vlastně průšvih.
V Mostě, 18.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hrob neznámého vojína
Ať se páni perou mezi sebou. Ať se svléknou do trenek a někde v ringu si nafackují. Ať se navzájem zkopají do kuličky, jestli se jim chce. Ať se třeba pozabíjejí. Ale ať do toho nezatahují nás!
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vůdce lidu
Chce se mi napsat svůdce, protože nezřídka tomu tak je. Někteří se tak cítí, a některým se i jejich sen vyplní. Ale nikomu takovou kariéru s klidným svědomím nemohu doporučit. Málokterý vůdce se dokáže včas stáhnout do ústraní.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Ostří hoši
Ostří hoši patří k těm, s nimiž se nediskutuje. Nemají to rádi. Když se rozhodnou, či dostanou příkaz od svého pána, musí být po jejich. Nemají svědomí, protože ho k ničemu nepotřebují.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 3
Dav je tupé zvíře řídící se instinkty a zapomínající mozek kdesi odložený vedle. Jedinec pozřený davem není zcela svéprávný ve smyslu vlastního myšlení. IQ davu nelze měřit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Diletant
Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
