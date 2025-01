Zkreslené vidění - Stehno ze pstruha

Jíme všelijaké věci. Či lépe řečeno – otravujeme se různými jídly. Co nám dnes prodávají, na to bychom v některých případech dříve ani klacíčkem nesáhli. To ale nic není proti tomu, co nám hodlají servírovat zítra.

Máme se dobře. Tím nechci říci, že je vše v pořádku, nic nás netrápí a nic nám neschází. Stát nás sleduje starostlivou péčí Velkého Bratra, policie přitvrzuje, politici si dělají, co chtějí, a ani počasí není, jak bývalo. Systém se už dávno změnil z jakoby demokracie na tyranii autokratů a spousta lidí dosud jásá, že není ještě tak špatně, aby nemohlo být hůře. Asi mají i pravdu, protože Blaník spí a po rytířích ani stopa. Ale tím jsem myslel, že většina lidí má kde bydlet, má co jíst a i já jsem rád, že mi z kohoutku teče teplá voda. Nicméně, jak říkal kdysi zubař Radek, jsme přežraní. Tedy že jsme zhýčkaní z nadbytku. Což asi bude muset někdy přestat. Ale zůstaňme jen u toho jídla. Nevím, jak to máte vy, ovšem my většinou jíme stravu, kterou nakoupíme v Lidlu. Máme to blízko, a u Vietnamce je vše dražší. Už se ani nedívám na složení a původ všeho, co si přineseme domů. Plno jedovatých stabilizátorů, ochucovadel, obarvovadel a náhražek, místo masa mouka nebo sója, přeslazeno, přesoleno, předraženo. A jogurty vyrobeny z bůhvíčeho. Ovšem Lídl není o nic horší, ale ani lepší, než jiné super a hyperkrámy. Před několika lety jsem zahlédl v knihovně knížku Hmyzí kuchařka. Půjčil jsem si ji a se zájmem ji přečetl. Některé národy prý hmyz mají běžně na jídelníčku, což jsem si potvrdil při sledování Objektivu na ČT. Nezkoušel jsem podle ní vařit. Jakožto Čech to nemám ve zvyku ani zapotřebí. Ale už jsem viděl několik pokusů prodávat pražené cvrčky, larvy v karamelu a podobné nechutnosti. A po krátké mediální masáži byl schválen i zákon o chovu a prodeji jedlého hmyzu. Našli jste v mouce potemníka? A chutnal vám? Ve francouzské komedii Křidýlko nebo stehýnko se Louis de Funès vloupá do továrny svého soka Tricatela. Výrobní proces i suroviny použité k výrobě „kuřat“ jsou tak umělé, že ani Tricatel se neodváží kuřátko ochutnat. Dost mi to připomnělo průmyslovou výrobu párků, jitrnic, salámů a jiných lahůdek. Dali byste si? A k těm geneticky modifikovaným potravinám. Nechci vám věšet žádné bulíky na nos. Od toho jsou jiní. Je jen jisté, že jíst budeme i to, co dnes považujeme za odpadky. Čulibrk nám všem přeje dobrou chuť!