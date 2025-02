Zkreslené vidění – Statistika

V Austrálii každou půlhodinu auto přejede jednoho člověka. Neuvěřitelné. Jak jen to může vydržet? Holt není nad genialitu Felixe Holzmanna a kouzla statistiky.

„Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.“, vyřkl prý Winston Churchill. Ale říkal to o něm Joseph Goebbels, takže tomu autorství raději nebudeme věřit, abychom nebyli nařčeni ze sympatií k nacismu. Ovšem v jádru má onen výrok pravdu.

Statistikou se dá dokázat všechno. Tedy vše, co se dokázat chce. Třeba že klima se otepluje, že má valný smysl předstírat ušlechtilý záměr zachránit planetu menší uhlíkovou stopou, že životní úroveň po Velkém sametu neustále stoupá, a třeba dokonce i že klesá kriminalita. Záleží na vstupních datech a především zadavateli.

Sám se statistikou nezabývám. Proto mě napadlo požádat o odbornou konzultaci při psaní tohoto článku svou velmi dobrou známou, pro níž je sestavování statistik, tabulek, výkazů, evidencí a jiná úředničina denním chlebem. Ale narazil jsem. Ovšem ani se nedivím. Kdyby mi prozradila nějakou „veselou příhodu z natáčení“, dočkala by se stěží za několik let slušného důchodu.

Statistika tedy spočívá na porovnávání dat a uvádění těchto do souvislostí. Vztáhneme-li toto počínání k zatím posledním parlamentním volbám roku 2021, volil pětikoalici přibližně každý šestý člověk. Zde se z mého pohledu rozchází statistika s realitou. Když jsem se totiž pídil po tom, abych našel alespoň jediného voliče, totiž onoho statisticky šestého, byla všechna snaha marná. Přiznávám, někdo mi neodpovídal. A to jsem se ptal nejvýš měsíc po volbách. Že by se už tak rychle styděl? Chudák. Pravda, bydlím v Mostě. Snad se schoval u svých kamarádů v Praze. U těch, kteří průměrnou mzdu natahují k 50 tisícům a upřímně se smějí odborářským demonstracím.

Jsem zvědavý, a proto jsem si našel ve vyhledávači, co o mně tvrdí statistika. Prý jsem v roce 2021 vypil 258 piv. Říká Český svaz pivovarů a sladoven. Ovšem dle ČSÚ mám za sebou 271 půllitrů téhož moku. Což je za celou republiku a rok rozdíl 136 814 171 sklenic. To je už dost podstatná účetní chyba. Kde se to jen mohlo ztratit? Ti dva inkousti se špatně domluvili.

Prý mám mírnou nadváhu, měřím 180cm, dvě hodiny denně věnuji péči o domácnost, 17 roků mi bylo, když jsem začal se sexem, jím maso, je mi přes čtyřicet, bydlím v Jičíně, mám psa nebo kočku a jmenuji se Jiří Novák. Jsem-li průměrný Čech.

Nevěřte všemu, co najdete na internetu - říkal už Masaryk.