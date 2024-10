Zkreslené vidění – Stačilo by

I ten, kdo přemýšlí jako já, může dojít k jiným závěrům. Což mu v žádném případě nemám za zlé. Pořád je to lepší, než kdyby nepřemýšlel vůbec. Protože v tom případě se vždy najde někdo, kdo bude myslet za něj.

Lidé jsou stádo blbců, s nímž si šikovný demagog dělá, co chce. Čímž je poněkud hrubě a jednoduše řečeno, že v davu se nám může přihodit cokoli, co by se jednomu rozumnému člověku nemohlo stát.

V poslední době se začíná častěji mluvit o umělé inteligenci. Už několikrát se při přihlašování k počítači cosi takového pokoušelo se mnou začít rozhovor. Nemám to rád. Připadalo mi to jako obcování s mrtvolou. Samozřejmě vím, že pomáhá lidem a odborníkům (třeba lékařům) už teď. A co teprve za pár let! Ovšem nepochybuji o tom, že ji zcela jistě zneužijí držitelé moci - armáda a politici. Jako vše, co bylo kdy možné. Aby se to nestalo, či aby to alespoň neměli tak jednoduché, musejí lidé odolávat pokoušení systému splývat s davem. Což je ale nemožné. I já se dívám na ČT a Novu, v sobotu poslouchám Meteor a každý den po ránu rozjásaného Gondíka s partou chytrolínů v ČRo Praha, chodím do práce, platím daně, nevynechávám preventivní prohlídky, nakupuji otrávené potraviny v Lidlu a jezdím MHD. Peníze mám v bance. Že to máte dost podobně? Tak to máme spočítané.

Už teď o nás Velký Bratr ví vše, ale ještě stále všechny informace neumí patřičně zneužít ke svému prospěchu. Tedy k absolutní moci nad námi. To nás čeká až v budoucnosti. Ona stačí přítomnost. Nynější vladaři, místodržitelé a protektoři si svá místa u žlabu drží ze všech sil. Vymýšlejí zákony, které jim zaručují beztrestnost a legalitu všeho zločinného konání. Pokud to situace vyžaduje, ani se na ně ale neohlížejí. Soudci a policie jsou členy téže mafie, takže se nic neděje, ani pokud na ně nějaký pošetilec se smyslem pro spravedlnost podá trestní oznámení. Ohánějí se mandátem, neboli pověřením od voličů, přitom k volbám zmobilizovali veškeré příbuzenstvo a nejraději by je nahnali k urnám aspoň čtyřikrát. Abych byl poctivý - volila je i Praha. Tedy pražská kavárna. Být podobné volby třeba na Krymu, prohlásili by je strážci dobra za neplatné.

Veřejné mínění se modeluje dle potřeby sdělovacími prostředky, ale pokud vládcům něco stojí za prosazení, sněmovna odhlasuje vše. Rychle, hned a bez řečí. Národní fronta vyžaduje jednotu. Zelený úděl, evropské hodnoty, inkluze, gender, udržitelný rozvoj, politická korektnost. Pojmy a nástroje k zotročování.

Podléháme diktátu ideologie a raději se tváříme, že nám to nevadí, někteří to vítají. Nepřiznáváme, že nás myšlení obtěžuje. Bolí nás, je nás nedůstojné. Máme přeci svobodu a demokracii, tak tedy myslet nemusíme! Ať myslí někdo jiný za nás! Ať žije naše životy!

Když nemyslíme, nežijeme zbytečně?