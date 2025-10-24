Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí
Toto tvrzení jsem našel coby sarkasmus kdesi na internetu. Ale o jeho platnosti pochybuji. Už sama existence této ultralevé party úředníků se vymyká mnoha fyzikálním zákonům a všem pravidlům slušného chování.
Chtěl bych jednou být evropským patriotem. Nesmí mi to však nikdo vnucovat a brát mi identitu českou. A tato dvě slovesa jsou charakteristická pro vše, o co se EU i pouze otře, na co jen její vládnoucí šlechta byť pomyslí. Vnucovat a brát.
Před naším vstupem do EU se konalo referendum. Politici ho v roce 2003 dopustili patrně proto, že si byli téměř jisti správným výsledkem. Bylo to tehdy první a poslední referendum. Žádné další rozhodování občanů o vlastním osudu nebylo uspořádáno. Ani nějakého zákona o referendu nebylo třeba, stačila dobrá vůle. Zato dnes by k uspořádání čehokoli podobného bylo zapotřebí alespoň předcházejícího vojenského puče. Všelidové hlasování o opuštění této zvrhlé party by velmi pravděpodobně loutkovodičům našich protektorátních místodržitelů neudělalo žádnou radost.
Lidé si už začínají uvědomovat, že spolu s tradičně zlodějskými politiky může za jejich pozvolné chudnutí i naše členství v Unii. V oné EU, které jsme už prostřednictvím devótních kolaborantů odevzdali téměř veškerou samostatnost a svéprávnost České republiky. V té EU, která zbytek potravinové soběstačnosti podmínila závislostí na dotacích a zlikvidovala místní průmysl. V takové EU, co ideologií Green Dealu rozvrací energetiku a pod záminkou ochrany klimatu před člověkem zavádí postupně tyranii dobra. V EU zadlužené, neschopné ubránit vlastní hranice před nájezdy barbarů, nedemokratickém absurdistánu blouznivých liberálů.
Těším se na dobu, kdy se o Evropské unii jednou budou učit žáci v hodinách dějepisu jakožto o tragickém omylu, velkém průšvihu ekonomicky a morálně srovnatelném se sovětskou říší zla. Kdy již několik let budou oblékat pruhované tepláky její bývalí aktéři a hybatelé a svým vlastním majetkem splácet těžko vyčíslitelné škody. Kdy jenom shlédnout tabulku s nápisem Vybudováno s přispěním fondů Evropské unie bude znamenat návštěvu muzea nebo alespoň pustit si nějaký historický dokumentární film. Kdy se budou evropské státy opravdu vzájemně respektovat a spolupracovat. Až se na naši dobu bude vzpomínat jako na soumrak civilizace přirovnávaný ke konci římského impéria. A nové generace se budou zdráhat věřit naší hlouposti a neschopnosti zbavit se bez prodlení tolika škodlivých vládců a jejich nohsledů.
Všechny jiné varianty jsou totiž bránou do pekla.
Egypt, Hurghada, dne 1.5. LP 2024
Jindřich Kubánek
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
