Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí

Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?

Toto tvrzení jsem našel coby sarkasmus kdesi na internetu. Ale o jeho platnosti pochybuji. Už sama existence této ultralevé party úředníků se vymyká mnoha fyzikálním zákonům a všem pravidlům slušného chování.

Chtěl bych jednou být evropským patriotem. Nesmí mi to však nikdo vnucovat a brát mi identitu českou. A tato dvě slovesa jsou charakteristická pro vše, o co se EU i pouze otře, na co jen její vládnoucí šlechta byť pomyslí. Vnucovat a brát.

Před naším vstupem do EU se konalo referendum. Politici ho v roce 2003 dopustili patrně proto, že si byli téměř jisti správným výsledkem. Bylo to tehdy první a poslední referendum. Žádné další rozhodování občanů o vlastním osudu nebylo uspořádáno. Ani nějakého zákona o referendu nebylo třeba, stačila dobrá vůle. Zato dnes by k uspořádání čehokoli podobného bylo zapotřebí alespoň předcházejícího vojenského puče. Všelidové hlasování o opuštění této zvrhlé party by velmi pravděpodobně loutkovodičům našich protektorátních místodržitelů neudělalo žádnou radost.

Lidé si už začínají uvědomovat, že spolu s tradičně zlodějskými politiky může za jejich pozvolné chudnutí i naše členství v Unii. V oné EU, které jsme už prostřednictvím devótních kolaborantů odevzdali téměř veškerou samostatnost a svéprávnost České republiky. V té EU, která zbytek potravinové soběstačnosti podmínila závislostí na dotacích a zlikvidovala místní průmysl. V takové EU, co ideologií Green Dealu rozvrací energetiku a pod záminkou ochrany klimatu před člověkem zavádí postupně tyranii dobra. V EU zadlužené, neschopné ubránit vlastní hranice před nájezdy barbarů, nedemokratickém absurdistánu blouznivých liberálů.

Těším se na dobu, kdy se o Evropské unii jednou budou učit žáci v hodinách dějepisu jakožto o tragickém omylu, velkém průšvihu ekonomicky a morálně srovnatelném se sovětskou říší zla. Kdy již několik let budou oblékat pruhované tepláky její bývalí aktéři a hybatelé a svým vlastním majetkem splácet těžko vyčíslitelné škody. Kdy jenom shlédnout tabulku s nápisem Vybudováno s přispěním fondů Evropské unie bude znamenat návštěvu muzea nebo alespoň pustit si nějaký historický dokumentární film. Kdy se budou evropské státy opravdu vzájemně respektovat a spolupracovat. Až se na naši dobu bude vzpomínat jako na soumrak civilizace přirovnávaný ke konci římského impéria. A nové generace se budou zdráhat věřit naší hlouposti a neschopnosti zbavit se bez prodlení tolika škodlivých vládců a jejich nohsledů.

Všechny jiné varianty jsou totiž bránou do pekla.

Egypt, Hurghada, dne 1.5. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 24.10.2025 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 5x

Zkreslené vidění - Demokracie a totalita

Dáváte přednost svobodnému toku informací, nebo máte za to, že se musíme před různými fakty a názory bránit? Věříte těm, kteří vám realitu předžvýkávají na stravitelnou kaši? Manipulátorům a cenzorům?

17.10.2025 v 13:30 | Karma: 16,41 | Přečteno: 246x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Štěstí

Je štěstí muška jenom zlatá? Někdy se zdá zlatou muškou i pěkně protivný a zákeřný ovád. Neštěstí je, když máme za to, že se není třeba přičinit, aby se štěstí dostavilo. A čekáme na zázrak a osud.

10.10.2025 v 13:30 | Karma: 11,49 | Přečteno: 160x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Hrob neznámého vojína

Ať se páni perou mezi sebou. Ať se svléknou do trenek a někde v ringu si nafackují. Ať se navzájem zkopají do kuličky, jestli se jim chce. Ať se třeba pozabíjejí. Ale ať do toho nezatahují nás!

3.10.2025 v 13:30 | Karma: 17,48 | Přečteno: 298x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Vůdce lidu

Chce se mi napsat svůdce, protože nezřídka tomu tak je. Někteří se tak cítí, a některým se i jejich sen vyplní. Ale nikomu takovou kariéru s klidným svědomím nemohu doporučit. Málokterý vůdce se dokáže včas stáhnout do ústraní.

26.9.2025 v 13:30 | Karma: 13,02 | Přečteno: 225x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Ostří hoši

Ostří hoši patří k těm, s nimiž se nediskutuje. Nemají to rádi. Když se rozhodnou, či dostanou příkaz od svého pána, musí být po jejich. Nemají svědomí, protože ho k ničemu nepotřebují.

19.9.2025 v 13:30 | Karma: 12,41 | Přečteno: 219x | Diskuse | Společnost
Jindřich Kubánek

  • Počet článků 403
  • Celková karma 14,09
  • Průměrná čtenost 292x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

