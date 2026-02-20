Zkreslené vidění - Speciální kurz
Vidím-li někoho o něčem ostatní lidi přesvědčovat, je mi jasné, že mu nejde o věc samu, ale o vlastní profit. Tím mám na mysli především politiky před volbami. Známé herce koupené pro reklamu bankou, továrnou na džusy nebo výrobcem plenek. Pojišťovací poradce. Regionální zástupce čehokoli. Organizátory pochodů hrdosti a tvůrce pokřivené reality. A další speciálně vyškolené profíky vlastního prospěchu.
Každý režim si vychovává své oddané stoupence. A začíná to už od malinka. Táta chodil za války do Kuratoria, já byl jiskřička, pak pionýr a nakonec svazák. Naše děti chodily do Skauta. Všechno to byly organizace, kde měly být vhodně připraveny dětské dušičky na zásadní pravdy právě panujícího režimu. Aby se později příliš nevzpouzely dobové propagandě.
Komunisté si za normalizace vybudovali systém školení známý pod zkratkou VUML, neboli Večerní univerzita marxismu-leninismu. Tam se školili jen oni. Ostatní lidé byli masírováni i pouhou realitou. Což stačilo, protože v kriminálu ČSSR hlídaném na hranicích samopaly byla svoboda informací na stejné výši jako jiné svobody. Rušilo to jen několik málo chartistů a samozvanců. A vysílání Svobodné Evropy.
Dnešní politicko-ekonomická mafie je vyškolená v Aspen Institute Central Europe. Tito lidé hájí zájmy nadnárodních globalistů, neboli ideologie neoliberálů. Tak jako za vlády rudých soudruhů bylo vše v této zemi ovládáno z Kremlu, je dnes morální a hospodářský rozvrat řízen nikým nevolenými úředníky Bruselu. Obyvatelstvu je vtloukáno do hlav, že ve státě panuje demokracie, ovšem zájmy občanů jsou panstvu hluboce lhostejné. Jako vždy se čeká jen na nějaký převrat, tentokrát pravděpodobně na západ od našich hranic. Přidáme se?
Chtěl bych se ovšem trochu zastat všech dosud popsaných a vyjmenovaných absolventů speciálních kurzů. Je totiž jasné, že už to museli mít dávno v sobě. Každý uvedený kurz jen prohloubil vlastnosti a sklony dřímající na dnu jejich povahy. Na ideologii nezáleží. Takový člověk je schopen věřit všemu, co mu potvrdí jeho vlastní vyvolenost. Že je lepší, než ti ostatní. A zaslouží si tedy víc peněz, uznání, moci, vlivu… všeho. Jestli idea bude rudá, hnědá, zelená nebo duhová je jedno. Jde ostatně jen o prostředek. Stejně jako pravda, kterou přináší a zvěstuje. Jíž lze podle potřeby rychle vyměnit. Proto se po každé revoluci vyrojí tolik bojovníků za svobodu.
Profíci vlastního prospěchu – zloději světa, v kterém bychom mohli být spokojení a klidní.
V Mostě, 11.9. LP 2024
Jindřich Kubánek
- Počet článků 421
- Celková karma 14,54
- Průměrná čtenost 288x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s více než 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3