Zkreslené vidění - Reverzní psychologie

Tento článek nečtěte, jistě se vám nebude líbit. Kdybyste ho chtěli sdílet, uvědomte si, že ho psal ryzí amatér, a proto nemá pravděpodobně žádnou vypovídací hodnotu.

Nikdo mi přece nebude říkat, co mám dělat! Že se mám učit, měnit si každé ráno ponožky, nechodit v bahně a zdravit všechny sousedy? Ani náhodou! Co nevím, opíšu, ponožky ještě nejsou děravé, bláto se na mne lepí i v letní výhni a většinu bab a dědků zdravit nebudu ani za karton Spart. Řikal jsem si asi pro sebe při popíjení piva s klukama v Severce. Naši o nějaké reverzní psychologii neměli žádné tušení.

Tento postup spočívá v tom, že někoho přesvědčíte o tom, aby něco udělal, tím, že mu řeknete, aby to nedělal. Přeci každý ví, že nejlepší hrušky rostou v sousedovo zahradě. Neboli kradené ovoce nejlíp chutná. Adam tehdy v Ráji kousl do jablka ne proto, že by mu snad nějak zvláště mohlo chutnat, ale proto, že ho měl zakázané. Slovy: „Nevím, jestli to dokážeš.“ lze leckterého člověka nabudit k činům a výkonům, které předtím vůbec neměl v plánu ani úmyslu. On totiž každý chápe jakýkoli zákaz či pochybnost o něm jakožto omezení svobody či výzvu k protiakci.

Jakožto reverzní psychologii v praxi lze chápat i mnohé dějinné události. Příkladem může být i dění kolem československého undergroundu za normalizace i před ní. Zpočátku téměř apolitické hnutí mániček se přes kampaň státní moci proti dlouhým vlasům dostalo postupně až k soudu s Plastiky a Chartou 77 zcela jinam. Rudý režim si zákazy a obstrukcemi vytvořil z folkáčů, pankáčů a vůbec různých pokračovatelů hippies kulturní opozici. A samozřejmě, nejen z nich.

Dnes je dějinné uplatnění reverzní psychologie trochu podobné. Média libující si ve stejných notách s mainstreamovou ideologií každým dnem prokazují prolhanost a nebezpečnost nejen všech jednotlivých politiků, ale i samotného systému. Nezávislá média na to jen poukazují. Dokud budeme mít ve vedení státu lidi, kteří se dají vydírat, kteří jsou podplatitelní, nebo jiným způsobem závislí a charakterově nepevní, a kterým se proto nedá věřit, nelze čekat nějaké zlepšení. Nejsme žádná banánová republika, nýbrž vzorně poslušný středoevropský Protektorát. Probruselská demokratúra. A hovadnost státu a jeho úřednictva tvoří z jeho dosud loajálních občanů opozici. Nejen u nás. Všude, kde dobrotvůrci u moci ani netuší, že jsou důstojnými pokračovateli odstavených rudých soudruhů. Někteří to jen nechtějí přiznat.

Nečtěte, prosím, Parlamentní listy, neposlouchejte Svobodný vysílač a nevolte Okamuru ani Raichla! Děkuji mnohokrát.

V Mostě, dne 26.8. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 6.2.2026 13:30 | karma článku: 3,92 | přečteno: 55x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Pythagorova věta

Jsme zahlcováni nadbytečným množstvím informací. Bohužel, těžko se dá rozpoznat, které jsou ty důležité. Dozvíme se to až po letech. Ještěže něco zapomínáme! Ale zapomínáme to správné?

30.1.2026 v 13:30 | Karma: 14,43 | Přečteno: 237x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Porno je škodlivé

Porno jsou pohádky, kterými krmíme svoji představivost. Ale vždy to dopadne podle očekávání. Život je mnohem pestřejší. Kam se na něj nějaké porno hrabe!

23.1.2026 v 13:30 | Karma: 16,03 | Přečteno: 273x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad

To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.

16.1.2026 v 13:30 | Karma: 16,01 | Přečteno: 215x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří

Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.

9.1.2026 v 13:30 | Karma: 15,14 | Přečteno: 231x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Tmáři

Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.

2.1.2026 v 13:30 | Karma: 13,97 | Přečteno: 205x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)
1. února 2026  16:25

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
5. února 2026  18:15,  aktualizováno  6. 2. 11:06

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9
3. února 2026,  aktualizováno  4. 2. 10:03

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Strakonice upraví sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského

ilustrační snímek
6. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Strakonice zrekonstruují sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského. Stavba, která by měla...

Policie v Ústeckém kraji loni vyšetřovala deset vražd, všechny objasnila

ilustrační snímek
6. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Policisté v Ústeckém kraji loni vyšetřovali deset vražd a pokusů o vraždu. Meziročně je to o šest...

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...
6. února 2026  15:12

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim...

Muzeum regionu Valašsko připravuje ve vsetínském zámku Zámecký masopust

ilustrační snímek
6. února 2026  13:25,  aktualizováno  13:25

Muzeum regionu Valašsko připravuje na 15. února ve vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne...

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 419
  • Celková karma 13,33
  • Průměrná čtenost 288x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.