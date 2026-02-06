Zkreslené vidění - Reverzní psychologie
Nikdo mi přece nebude říkat, co mám dělat! Že se mám učit, měnit si každé ráno ponožky, nechodit v bahně a zdravit všechny sousedy? Ani náhodou! Co nevím, opíšu, ponožky ještě nejsou děravé, bláto se na mne lepí i v letní výhni a většinu bab a dědků zdravit nebudu ani za karton Spart. Řikal jsem si asi pro sebe při popíjení piva s klukama v Severce. Naši o nějaké reverzní psychologii neměli žádné tušení.
Tento postup spočívá v tom, že někoho přesvědčíte o tom, aby něco udělal, tím, že mu řeknete, aby to nedělal. Přeci každý ví, že nejlepší hrušky rostou v sousedovo zahradě. Neboli kradené ovoce nejlíp chutná. Adam tehdy v Ráji kousl do jablka ne proto, že by mu snad nějak zvláště mohlo chutnat, ale proto, že ho měl zakázané. Slovy: „Nevím, jestli to dokážeš.“ lze leckterého člověka nabudit k činům a výkonům, které předtím vůbec neměl v plánu ani úmyslu. On totiž každý chápe jakýkoli zákaz či pochybnost o něm jakožto omezení svobody či výzvu k protiakci.
Jakožto reverzní psychologii v praxi lze chápat i mnohé dějinné události. Příkladem může být i dění kolem československého undergroundu za normalizace i před ní. Zpočátku téměř apolitické hnutí mániček se přes kampaň státní moci proti dlouhým vlasům dostalo postupně až k soudu s Plastiky a Chartou 77 zcela jinam. Rudý režim si zákazy a obstrukcemi vytvořil z folkáčů, pankáčů a vůbec různých pokračovatelů hippies kulturní opozici. A samozřejmě, nejen z nich.
Dnes je dějinné uplatnění reverzní psychologie trochu podobné. Média libující si ve stejných notách s mainstreamovou ideologií každým dnem prokazují prolhanost a nebezpečnost nejen všech jednotlivých politiků, ale i samotného systému. Nezávislá média na to jen poukazují. Dokud budeme mít ve vedení státu lidi, kteří se dají vydírat, kteří jsou podplatitelní, nebo jiným způsobem závislí a charakterově nepevní, a kterým se proto nedá věřit, nelze čekat nějaké zlepšení. Nejsme žádná banánová republika, nýbrž vzorně poslušný středoevropský Protektorát. Probruselská demokratúra. A hovadnost státu a jeho úřednictva tvoří z jeho dosud loajálních občanů opozici. Nejen u nás. Všude, kde dobrotvůrci u moci ani netuší, že jsou důstojnými pokračovateli odstavených rudých soudruhů. Někteří to jen nechtějí přiznat.
Nečtěte, prosím, Parlamentní listy, neposlouchejte Svobodný vysílač a nevolte Okamuru ani Raichla! Děkuji mnohokrát.
V Mostě, dne 26.8. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Pythagorova věta
Jsme zahlcováni nadbytečným množstvím informací. Bohužel, těžko se dá rozpoznat, které jsou ty důležité. Dozvíme se to až po letech. Ještěže něco zapomínáme! Ale zapomínáme to správné?
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Porno je škodlivé
Porno jsou pohádky, kterými krmíme svoji představivost. Ale vždy to dopadne podle očekávání. Život je mnohem pestřejší. Kam se na něj nějaké porno hrabe!
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad
To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří
Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Tmáři
Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.
- Počet článků 419
- Celková karma 13,33
- Průměrná čtenost 288x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3