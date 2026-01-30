Zkreslené vidění - Pythagorova věta

Jsme zahlcováni nadbytečným množstvím informací. Bohužel, těžko se dá rozpoznat, které jsou ty důležité. Dozvíme se to až po letech. Ještěže něco zapomínáme! Ale zapomínáme to správné?

Kdybych se vás zeptal na nadmořskou výšku Sněžky, chemický vzorec běžné kuchyňské soli nebo druhý pád slova jenž, většina by alespoň na jednu otázku nenalezla správnou odpověď. Pokud je vám přes padesát. Přestože jde o učivo ze základní školy.

Zapomínáme. Nejsem vůbec výjimkou. Ačkoli každý učitel na mostecké 9.ZDŠ tvrdil, že bez vědomostí, které se mi snaží nalít do hlavy (většinou marně), se neobejdu, dnes vidím, že nikdo z nich neměl pravdu. Kromě Pythagorovy věty jsem nepoužil třeba takový sinus, trpným rodem se neodvažuji oslňovat ani čtenáře těchto úvah, na uplatnění výmyku nemám dost fantazie. Ruštinu jsem nepotřeboval nikdy, navíc když si odmyslím, jak odporný a směšný jazyk to pro každého Čecha přinejmenším od okupace je.

Valí se na nás spousta informací a zapomínáme právě tím víc. Málokdo z nás má paměť jako seriálový detektiv Adrien Monk nebo Vševěd Jiří Martínek ze soutěže Na lovu. Co alespoň čas od času nepotřebujeme či nepoužíváme, ztrácí se do nejista, temna, mlhy, nicoty. Přestože mám maturitu ze strojnictví, nedokázal bych srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi metrickým a whitworthovým závitem ani popsat činnost wankelova motoru. Dosud mi to totiž bylo platné jak slepému omalovánky.

Během poroby rudou mafií jsme byli odříznuti od světa, od dění za hranicemi, chráněni ploty a ostnatým drátem, střeženi samopaly a oblbováni komunistickou propagandou. Panstvo se snažilo, abychom zapomněli na bývalou prosperitu 1. republiky, abychom se nedozvěděli, jak se mají Němci v Bavorsku, aby nás nenapadlo říkat, co si myslíme, a dělat, co považujeme za správné. Abychom byli spokojeni v jejich ráji. V tom, který pro nás vymysleli.

Nyní v područí jiné mezinárodní mafie jsme se nenápadně znovu stali prostřednictvím protektorátní vlády sluhy a nesvéprávnými poddanými. Demokratúra rozkvétá a samolibé panstvo se už ani nezajímá o její kosmetické vady. Karla Kryla si přivlastňují všichni, kdož mají jedinou správnou pravdu. O názory obyvatel nikdo vážně nestojí. Jedna klika kolaborantů je u lizu, my jsme v jejich ráji. V tom, který pro nás vymysleli.

Zapomínáme. Vše se opakuje, jen s jinými herci. Platíme si své vlastní zloděje, hrbíme se před svými služebníky, jsme vlastenci a Čechy jen, když primitivně oslavujeme úspěchy několika sportovců. Politici nás vedou očistcem do pekla, kati a jejich pacholci nás hlídají.

Abych nezapomněl – 1603 m, NaCl a jehož.

V Mostě, dne 22.8. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 30.1.2026 13:30 | karma článku: 7,30 | přečteno: 74x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Porno je škodlivé

Porno jsou pohádky, kterými krmíme svoji představivost. Ale vždy to dopadne podle očekávání. Život je mnohem pestřejší. Kam se na něj nějaké porno hrabe!

23.1.2026 v 13:30 | Karma: 16,01 | Přečteno: 262x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad

To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.

16.1.2026 v 13:30 | Karma: 16,01 | Přečteno: 210x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří

Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.

9.1.2026 v 13:30 | Karma: 15,14 | Přečteno: 229x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Tmáři

Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.

2.1.2026 v 13:30 | Karma: 13,97 | Přečteno: 203x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Vědci zjistili

Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.

26.12.2025 v 13:30 | Karma: 17,74 | Přečteno: 313x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku

Petr Adamec zemřel náhle.
21. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  23. 1. 7:31

Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Stromy, kiosek i nová podoba památníku. Sady Pětatřicátníků čeká proměna

Vizualizace obnovy veřejného prostranství v sadech Pětatřicátníků v Plzni.
30. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Výraznější proměna letos čeká sady Pětatřicátníků v centru Plzně. Mají se stát příjemnějším místem,...

Květinářství z Bohušova Dědictví mělo kvůli stavbařům zmizet, situace se ale změnila

Jedna z nejslavnějších scén filmu Dědictví se natáčela zde, v České ulici v...
30. ledna 2026  13:42,  aktualizováno  15:22

Téměř čtyři desetiletí chodí lidé v centru Brna kolem budky s prodejnou květin. V létě to vypadalo,...

Obrazy z Ráje

Turnov
30. ledna 2026  15:20

Malby z Českého ráje a ráje ptačího autorky Aleny Antošové a její dcery Barbory si mohou...

Revitalizace Hlavní ulice v Ostrově bude letos pokračovat dalšími dvěma úseky

ilustrační snímek
30. ledna 2026  13:40,  aktualizováno  13:40

Ostrov na Karlovarsku bude letos pokračovat v revitalizaci zelených ploch na středovém pásu na...

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 418
  • Celková karma 13,54
  • Průměrná čtenost 288x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.