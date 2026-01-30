Zkreslené vidění - Pythagorova věta
Kdybych se vás zeptal na nadmořskou výšku Sněžky, chemický vzorec běžné kuchyňské soli nebo druhý pád slova jenž, většina by alespoň na jednu otázku nenalezla správnou odpověď. Pokud je vám přes padesát. Přestože jde o učivo ze základní školy.
Zapomínáme. Nejsem vůbec výjimkou. Ačkoli každý učitel na mostecké 9.ZDŠ tvrdil, že bez vědomostí, které se mi snaží nalít do hlavy (většinou marně), se neobejdu, dnes vidím, že nikdo z nich neměl pravdu. Kromě Pythagorovy věty jsem nepoužil třeba takový sinus, trpným rodem se neodvažuji oslňovat ani čtenáře těchto úvah, na uplatnění výmyku nemám dost fantazie. Ruštinu jsem nepotřeboval nikdy, navíc když si odmyslím, jak odporný a směšný jazyk to pro každého Čecha přinejmenším od okupace je.
Valí se na nás spousta informací a zapomínáme právě tím víc. Málokdo z nás má paměť jako seriálový detektiv Adrien Monk nebo Vševěd Jiří Martínek ze soutěže Na lovu. Co alespoň čas od času nepotřebujeme či nepoužíváme, ztrácí se do nejista, temna, mlhy, nicoty. Přestože mám maturitu ze strojnictví, nedokázal bych srozumitelně vysvětlit rozdíl mezi metrickým a whitworthovým závitem ani popsat činnost wankelova motoru. Dosud mi to totiž bylo platné jak slepému omalovánky.
Během poroby rudou mafií jsme byli odříznuti od světa, od dění za hranicemi, chráněni ploty a ostnatým drátem, střeženi samopaly a oblbováni komunistickou propagandou. Panstvo se snažilo, abychom zapomněli na bývalou prosperitu 1. republiky, abychom se nedozvěděli, jak se mají Němci v Bavorsku, aby nás nenapadlo říkat, co si myslíme, a dělat, co považujeme za správné. Abychom byli spokojeni v jejich ráji. V tom, který pro nás vymysleli.
Nyní v područí jiné mezinárodní mafie jsme se nenápadně znovu stali prostřednictvím protektorátní vlády sluhy a nesvéprávnými poddanými. Demokratúra rozkvétá a samolibé panstvo se už ani nezajímá o její kosmetické vady. Karla Kryla si přivlastňují všichni, kdož mají jedinou správnou pravdu. O názory obyvatel nikdo vážně nestojí. Jedna klika kolaborantů je u lizu, my jsme v jejich ráji. V tom, který pro nás vymysleli.
Zapomínáme. Vše se opakuje, jen s jinými herci. Platíme si své vlastní zloděje, hrbíme se před svými služebníky, jsme vlastenci a Čechy jen, když primitivně oslavujeme úspěchy několika sportovců. Politici nás vedou očistcem do pekla, kati a jejich pacholci nás hlídají.
Abych nezapomněl – 1603 m, NaCl a jehož.
V Mostě, dne 22.8. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Porno je škodlivé
Porno jsou pohádky, kterými krmíme svoji představivost. Ale vždy to dopadne podle očekávání. Život je mnohem pestřejší. Kam se na něj nějaké porno hrabe!
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad
To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří
Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Tmáři
Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.
- Počet článků 418
- Celková karma 13,54
- Průměrná čtenost 288x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3