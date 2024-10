Zkreslené vidění - Psychicky nemocným

Každý by měl dělat, co ho baví, k čemu má předpoklady a kvalifikaci. A zastupovat lidi by měli politici čestní, zdraví a kontrolovatelní. Ne zpřísahanci mafie a jiné pochybné existence.

Vážení spoluobčané!

Přestože je na 99,9 % jisté, že tyto věty nebudete číst, natož je pak brát v potaz, musím se vám svěřit, či lépe řečeno nelze mi to nenapsat.

Jsem toho názoru, a myslím, že je nás takových převážná většina obyvatel České republiky, že komunismus byl snad dobrá myšlenka pro komunisty, ale zcela nevhodná pro lidi. Proto je škoda, že ti, kteří škodili, loupili, vraždili a zotročovali svobodu, nebyli odměněni přiměřenými tresty. Souzeni za vlastizradu a vyloučeni z veřejného života, aby více nemohli škodit, páchat zlo a byli dětem špatným příkladem.

Po převratu nazvaném pro zavděčení se zástupům v ulicích Sametová revoluce jsme věřili, že politika není svinstvo, že čestní lidé budou prosazovat naše zájmy, rozum a cit budou hledat ta nejlepší řešení, zkrátka že bude téměř ráj na zemi. K moci se dralo dobro a my jsme dlouho odmítali brát na vědomí staré známé nemravnosti nových a sebevědomých elit. Vy, nástupci Husáka, Jakeše, Štrougala, Lenárta a všech oněch zkamenělých rudých trapných postaviček, jste dokázali naplnit revoluční heslo „Nejsme jako oni!“ a dát mu původně nezamýšlený význam. Opravdu, nejste jako oni. Jste ještě horší.

V žádném případě vám nechci upírat právo na práci. Každý by měl dělat, co ho baví, k čemu má předpoklady a kvalifikaci. A přitom neškodit. Což je právě to, co nám na vás vadí nejvíce. Je pochopitelné, že pracujete rádi. Výplata je vzhledem k vašemu výkonu královská, zajistit rodinu nedá nijak velkou námahu, a lze vydělat i nějaký ten bakšiš bokem. Stačí si s ostatními broukat stejnou písničku. Na nějaké předsevzetí, morální zásady a natož voliče se nehodí ani vzpomínat. Tak to máte. My víme.

Co nevíme je jak se vás zbavit. Kdybychom vás neznali, bydleli na nějaké jiné planetě, nebo alespoň kdesi za hranicemi! Ale jsme tu s vámi. V nejlepším případě nám připadáte jako parta duševně narušených jedinců, která utekla z psychiatrické léčebny. Jak jinak si lze vysvětlit vaše sliby před volbami a zcela opačné konání po nich? Zapírání jednoznačného zapojení do kriminálních machinací. Zcela nepokrytě projevované sympatie k ukrajinské mafii spojené s rekordním zadlužováním na náš úkor. Mandát máte jen od několika málo procent účastníků volebního divadélka. A prezident, který kryje pachatele odcizené standarty? Že O.K.?

Odejděte. Lopaty a krumpáče dostanete zdarma.