Zkreslené vidění - Problém demokracie
„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“. Což je citát Tomáše Garrygue Masaryka, na který jsem si v této souvislosti vzpomněl.
On hlavní problém naší demokracie asi nespočívá v ničem jiném, než že se za ni vydává cosi, co Karel Kryl trefně nazval demokratúrou. Neboli režimem, který si na demokracii jenom hraje. Má některé její vnější prvky, jako jsou třeba volby, samospráva, do určité míry svoboda slova, shromažďování, petiční právo či možnost rezignace na to vše. Nicméně pravomoc rozhodovat o všem důležitém mají pouze elity, které nelze ani odvolat, ani hnát k trestní zodpovědnosti, natož ovlivnit jejich názor a rozhodnutí. A které jsou zkorumpované, patrně snadno vydíratelné, lžou, okrádají nás, slouží zájmům svých zahraničních nadřízených. Volební systém zaručuje mafii u moci stálý profit a nesmrtelnost.
Občané jsou ovládáni a manipulováni propracovanými psychologickými postupy a metodami, o kterých si mohli bývalí mocipáni leda nechat zdát. Zatímco nacisté v Německu sjednotili národ ve jménu nadřazené rasy a po válce komunisté ideou spravedlivé společnosti, alespoň zpočátku, dnes se nás propaganda snaží přesvědčit, že je správné mrskat se důtkami a nechat si kálet na hlavu a ještě za to děkovat. Máme se stydět za vlastenectví, za tradiční výchovu dětí, za své morální zásady, za předsudky založené na zkušenostech, za neochotu lhát. To vše ve jménu politické korektnosti a záchrany planety. Neboli flagelanti byli slabým odvarem.
Jsme okrádáni. O peníze, o čas, o možnosti, o promarněnou budoucnost. Politickoekonomická mafie udržuje stát v chodu podobně jako umělá výživa pacienta po autohavárii v komatu. Mzdy zaostávají za inflací, bohatým roste životní úroveň, chudým daně. Co se týče státního dluhu, každý Čech v roce 2024 dlužil přes 300.000 korun. Na přidání hasičům, pomocnému personálu ve školách či důchodcům nejsou peníze. Na granáty pro Ukrajinu si nicméně stát neváhá půjčit miliardy. Každou minutu tečou miliony našich korun penězovody do zahraničí. Co nám nepřikáže EU, to rozhodnou politici domácí. Je zde zvykem nikoho se neptat. Pokud ano, tedy pouze několika vyvolených. Což se navenek jasně ukázalo třeba v době testování obyvatelstva na psychickou odolnost neboli za akce Covid-19.
Ale co bychom chtěli? Žijeme přeci v středoevropském Protektorátu. V čele státu máme bývalého rozvědčíka, ve vládě psychopaty a v obou komorách hlasovací figurky. Zbývá jen někde najít ty demokraty.
V Mostě, 16.9. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Speciální kurz
Chce-li vás někdo o něčem přesvědčovat, určitě to nedělá pro vaše dobro. Tím spíš, jestliže se vaším prospěchem zaklíná. Pokud je to možné, zdaleka ho obejděte. A poděkujte svému andělu strážnému.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Japonští turisté
Nevím, co si o nás myslejí cizinci. Ovšem usuzuji, že nás nevidí tak kladně, jak si sami myslíme, že bychom si zasloužili. A to ještě můžeme být rádi, že vše vidí jen v cuku letu. Jako my u nich, když v létě letíme za mořem.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Reverzní psychologie
Tento článek nečtěte, jistě se vám nebude líbit. Kdybyste ho chtěli sdílet, uvědomte si, že ho psal ryzí amatér, a proto nemá pravděpodobně žádnou vypovídací hodnotu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Pythagorova věta
Jsme zahlcováni nadbytečným množstvím informací. Bohužel, těžko se dá rozpoznat, které jsou ty důležité. Dozvíme se to až po letech. Ještěže něco zapomínáme! Ale zapomínáme to správné?
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Porno je škodlivé
Porno jsou pohádky, kterými krmíme svoji představivost. Ale vždy to dopadne podle očekávání. Život je mnohem pestřejší. Kam se na něj nějaké porno hrabe!
- Počet článků 422
- Celková karma 14,59
- Průměrná čtenost 288x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s více než 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3