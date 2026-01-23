Zkreslené vidění - Porno je škodlivé
Porno samo o sobě škodlivé není. To až závislost na něm. Jako každá závislost. A jako každá náhražka – odvádí od skutečnosti. Odborný výklad a rozbor jistě poskytne každý schopný sexuolog. Populárními kapacitami v tomto oboru byl například MUDr. Radim Uzel nebo je MUDr. Hana Fifková. Ale chtěl bych zde mluvit spíše o oněch nerealistických očekáváních a odvádění od skutečnosti.
Jak se liší předpoklad od reality, si naše společnost vyzkoušela mnohokrát. Proklamované ideály komunistů po roce 1945 byly natolik lákavé, že mnoho lidí uvěřilo Gottwaldovi s jeho cháskou vše, co jim navyprávěl, když se právě vrátil z Hradu. Ale jen co se uchvatitelé uvelebili v křeslech, už to bylo naopak. Když pak soudruzi dostali druhou šanci v roce 1968, promarnili ji tanky Varšavské smlouvy. A přiznání našich činitelů, že jsou jen poskoky Moskvy. Zatím poslední příležitostí dostat se po fázi euforie do deprese byl vývoj po roce 1989. Změna dosavadního ztuchlého režimu se udála kosmeticky sametově v režii StB. Ovšem kromě hesel v duchu „Satane odstup!“ znělo i „Nejsme jako oni.“. Což zachránilo zločince před zaslouženými tresty. A komunistická mafie jen přemalovala vývěsní štít. Dnes máme jakoby demokracii a vládnou nám pohrobci minulé šlechty. Jen s jinými prapory a v jiných barvách.
Aby poddanému lidu nedošla trpělivost a nechal si stále od panstva šlapat po zádech a kálet na hlavu, od jejich drábů sahat do kapes a nechat se okrádat a od jejich sluhů a patolízalů trpět urážky a ponižování, musí vládci odvádět pozornost jinam. Proto se oslavují výročí, slaví státní svátky a veřejnoprávní televize usměrňuje veřejné mínění. Proto vyrábějí státní média pseudoproblémy. Je sice důležité, že se budou zálohovat plastové láhve, ale že zdraží doprava, se přizná až s křížkem po funuse. Má se otevřít pro veřejnost Pražský hrad? Budou další zóny, kde se bude jezdit rychlostí 30 km/hod.? Slíbí Jourová znovu Čechům zajistit stejnou kvalitu čokolády Milky jako v Německu? Hmm, důležité, zajímavé. Ale že za pár let budeme kupovat drahou elektřinu, protože jsme zavrhli uhlí, o tom se nemluví. Že budeme živit ekonomické migranty z Afriky, ať už budou kdekoli v EU, o tom se mlčí. Že se staneme otroky bank a státní mafie digitalizací všech osobních údajů? Tabu a konspirační teorie.
Instalatér hned tak nepřijde.
V Mostě, dne 1.8. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad
To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří
Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Tmáři
Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Za 7 miliard let
Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3