Zkreslené vidění - Pitomců není moc

Nenechte si zkazit hezký den pitomcem. Je trpělivý a číhá na vás i tam, kde byste ho nečekali. Má radost z vaší špatné nálady a směje se vám i cestou za svou další obětí.

Pitomcem bych pro účely tohoto článku nazval člověka, jehož jindy tituluji též označením debil, kretén, blbeček, hňup, zaostalé hovado či podobným jménem. Přiléhavým a zaslouženým. Tací lidé z původně slunečného dne s oblohou bez mráčků dovedou za několik minut udělat slotu, kdy padají trakaře, vítr odnáší auta a studené bahno sahá po kolena.

Každý, nebo snad mnoho z vás, máte či jste měli takového osobního obávaného trapiče. Říká se to o tchýních, ačkoli já se domnívám, že jde vesměs o pomluvy. Někoho často rozčiluje manželka, tu naopak manžel, a oba svorně děti. Ale nevím, jak to kdo má doma, jen jsem uváděl možné příklady. U vás je to jistě v pořádku, rodinná pohoda z vás čiší na dvěstě kroků dopředu a rozdáváte úsměvy na potkání. Ještě vás totiž nepotkal v autobusu dnešní běs. Přisedne si, začne chrchlat a kašlat, pak se za to zkusí omlouvat, ale z huby mu bude smrdět, jako kdyby vypil kanál. Když vystoupí, zjistíte, že kapesník, do kterého právě smrkáte, byl původně jeho. A to zatím nevíte, kdo na vás čeká v práci! Nechci ale strašit, třeba se to stane někomu jinému. Nebo se vám přihodí nějaká hezčí katastrofa.

Když jsem chodil do školy, byli takovými strašáky pro mne někteří učitelé a jejich hodiny. Tehdy jsem je vnímal coby škodlivé elementy jsoucí na světě jen proto, aby mi otravovali život. Rozum jsem dostával později, než některé špatné známky. Dokud jsem se ze sraba nevyvinul v normálního kluka, párkrát jsem dostal bez zjevné příčiny nafackováno od blbečků, kteří si na mně léčili své pocity méněcennosti. Povýšených nadutců lze i dnes potkat dost všude, kde je nadměrná koncentrace úředníků, například v budově magistrátu. Vzpomínám si, jak jsem se před několika lety byl ptát, jak je možné, že v celém městě jsou jen jedny veřejné záchodky. Odpovědný pán se kroutil jako had. A už nějaký čas nejsou ani ty. Hlavně, že je dost peněz na akce typu Mostecké slavnosti nebo silvestrovský ohňostroj.

Politiky jsem si nechal tradičně na konec. Ostatně na žádného osobně nenarážím a ani po tom netoužím. A je-li před volbama, bývají milí, jak čerstvě vypraní plyšáčci. Po nich neviditelní. Kromě médií. Ale vždy drazí a spolehlivě kazící každý hezký den.

Jakého imbecila asi potkám dnes?

V Mostě, dne 19.1. LP 2024