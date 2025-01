Zkreslené vidění - Peníze a dotace

Zkreslené vidění - Stehno ze pstruha

Jíme všelijaké věci. Či lépe řečeno – otravujeme se různými jídly. Co nám dnes prodávají, na to bychom v některých případech dříve ani klacíčkem nesáhli. To ale nic není proti tomu, co nám hodlají servírovat zítra.