Zkreslené vidění - Peklo a očistec

Peklo ani očistec nejsou jen pouhé teoretické (teologické) pojmy. Neboli co si zde uvaříme, to si tu i sníme. Naše budoucnost záleží na nás, a chceme-li si nechat od nějakých pazdrátů šlapat po zádech, nic lepšího si nezasloužíme.

Už jsem to měl hotové, napsané, jen pustit do světa. Ale zdálo se mi, že výsledek je moc povrchní a šablonovitý. Že se mi to jednoduše nepovedlo.

Vlastně jsem psal většinou o válce. Ale pište něco o něčem, co jste neprožili. To už bych si připadal jako ti teoretici, kteří sedí za počítačem a kují plány na vítězství Ukrajiny. A kteří za nelidskou újmu považují už nedostatek kávy nebo ztrátu dat. Případně vymýšlejí, kdo asi a kdy provede atentát na Putina.

Vykládat teologické věci je vždycky ošidné. Zvláště chybí-li člověku jakékoli vzdělání v tomto oboru. Krista ani Alláha si tedy na pomoc brát nebudu. A vím, že i každý začínající bohoslovec si mě kdykoli namaže na chleba. Jednou jsem zahlédl vysokoškolská skripta.

Do žádné víry nehodlám nikoho tlačit, ačkoli sám věřím v reinkarnaci. Ale soudím, že každý má dost šancí a příležitostí prožít život relativně spokojený a smysluplný. Ano, jsou výjimky. Špatně se narodit, špatně onemocnět, a co teprve stáří… Nicméně tím každým myslím většinu z nás, která má to štěstí a může si o sobě rozhodovat sama. Relativně.

Jsou lidé, kteří navzdory svým trablům i společenským nečasům plují životem v pohodě, s optimismem, nadějí a láskou ke všemu a všem. A jsou jiní, kteří spiknutí proti sobě vidí i v tom, když se vlak zpozdí o pět minut. Lze být vězněm s nadějnými vyhlídkami i miliardářem se špatným svědomím a myšlenkami na sebevraždu. Film Život je krásný ukazuje ty první. Těch druhých jako by bylo dnes víc. Doufám ale, že se pletu.

Lidé, kteří se nám snaží dělat ze života peklo nebo očistec, jsou sami postiženi duševním malomocenstvím. Je možné, že spravedlnost zosobněná soudy na ně nedosáhne. Ovšem podle zákona karmy se stanou příštími obětmi podobných hyen, jakými jsou oni dnes. V těchto souvislostech nelze vynechat zmínku o politicích coby odstrašujícím příkladu toho nejhoršího, co lidská rasa vyplodila. Nepřipadá vám zvláštní, že máme jednu z nejvyšších inflací v EU? Že poslední potrestaný politik za kriminální čin byl před drahnými lety David Rath? Že se miliardy na pomoc Ukrajině objeví lusknutím prstu, ale státní rozpočet drancují prý nenasytní důchodci? Že je opět státní aparát plný komoušů, estébáků, rozvědčíků, práskačů a jiného svinstva a odpadu?

Máte rádi naše loutkové divadlo?