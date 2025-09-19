Zkreslené vidění – Ostří hoši
Znal jsem je. Tedy jen podle vidění. Oni mne naštěstí ne. Hlídali u vchodu před klubem Neprakta a nepustili mne na Mertu, ani na Mišíka. Lístky byly totiž beznadějně vyprodány. Jejich hlavní poslání spočívalo ale v dohlížení nad pořádkem během sobotních diskoték. Kde jsem byl jednou a víckrát už ne. Neviděl jsem smysl ve snaze ohluchnout u stupidních blábolů Michala Davida.
Jiní ostří hoši byli o rok či dva starší a nebylo radno si s nimi začínat. Rádi ukazovali svou fyzickou převahu tím spíš, že o převaze intelektu nemohlo být v jejich případě ani řeči. Když je pak začaly zajímat holky víc, než vytahování se na prcky, bylo na ulici pro mne o něco bezpečněji. Z dočasné blbosti lze vyrůst. Nechci jmenovat, ale dnes jsou normální lidé i z Pepy M. a Jirky F. Domnívám se.
Z filmů a televize znám ochránce amerického prezidenta, českého prezidenta a mnoha dalších potentátů. Podržtašky a bodyguardy mafiánských bossů. Vyhazovače z nočních klubů a osobní strážce každého trochu důležitého panáčka. Ony tváře znáte jistě také. Sylvestr Stallone, Arnold Schwarzenegger nebo Bruce Willis. Tváře primitivů, ne nepodobné opičím samcům, plné samolibé fyzické nadřazenosti. Nic proti těm hercům, oni to jen hrají. A dobře.
Nicméně jsou i ostří hoši bez tupého výrazu, dozajista inteligentní, ovšem podobně samolibí a hledící svrchu na prosťáčky. Bez skrupulí a výčitek svědomí si ze skomírající demokracie tvoří svoji služku a ze svých voličů porobené poddané. Odmítají řídit se zákony, ovšem po těch, kdo s nimi nesouhlasí, je tvrdě vyžadují. Nejraději by měli pod kontrolou vše, ale zatím jim stačí, že je lidé raději poslechnou, než aby si zadělávali na zbytečné problémy. Zatím ještě neumějí kontrolovat o čem kdo sní, ale už zakrátko jim bude jasné, co si kdo myslí. Takto nějak přeci začínal v první půli třicátých let v Německu fašismus, nemyslíte? Ale ty časy jsou už dnes dávno za námi, že? I ti Židé ještě nemusejí nosit na kabátě hvězdu. Zatím.
Až do naší republiky přijdou opravdu ostří hoši, kteří se nějak domáknou, jak tady funguje policie, soudy, politický systém a vůbec celý státní aparát…až vypátrají, jak početnou a vyzbrojenou máme armádu…až se dozvědí, jak máme rádi svého prezidenta, vládu a ostatní představitele moci…
…nepomůže nám ani NATO, ani Brusel.
V Mostě, dne 6.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 3
Dav je tupé zvíře řídící se instinkty a zapomínající mozek kdesi odložený vedle. Jedinec pozřený davem není zcela svéprávný ve smyslu vlastního myšlení. IQ davu nelze měřit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Diletant
Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Funkce
Funkce jsou spojeny s pravomocemi, a těmi je podmíněna a vynucována moc. Dostanou-li je nesprávní lidé, tedy ti, kdo je používají jen pro moc samu a vlastní potřebu, nastává tím větší morální peklo, o čím vyšší post se jedná.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 2
Není sporu o tom, že televizní vysílání není na příliš vysoké inteligenční úrovni. Je určené široké veřejnosti, a ta chce být spíše bavena, než poučována. S internetem je to podobné. A tím spíše jde o nástroje ovlivňování davů.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Odborné vyšetření
Není nad to, svěřit se do péče odborníka. Má-li člověk k němu důvěru. Hrozné je, pokud se za odborníka vydává šarlatán. A je potom jedno, jestli jde o chiromantika nebo absolventa University Karlovy.
