Zkreslené vidění - Organizovaný zločin

Pospolu se zločiny páchají o něco snáze a bezpečněji. Ačkoli před svými komplici si nikdo nemůže být jistý. Není to nic pro lidi se slabým žaludkem nebo morálními zásadami a předsudky.

Není jistě sporu o tom, že organizovaný zločin je v současné době nejvýnosnější činnost, zaměstnání nebo snad povolání, které lze u nás provozovat. Ale jako vše, nepominutelná jsou i rizika.

Především nelze uvažovat, že by člověk něco takového mohl provozovat jen na zkoušku. Každý se sice k něčemu takovému nehodí, ale je nutné si to rozmyslet včas, než se ušpiní. Dobré je prostudovat si alespoň základní informace o dějinách a současných praktikách mafie. Mnohé také napoví historie církve a různých tajných společností jako byli a jsou Ilumináti, Svobodní zednáři, Templáři, Bilderberg a jiná bratrstva. Ačkoli to už se blížíme k politice. Kam se logicky během této úvahy dostat musíme i chceme, protože politika je jen jinou tváří organizovaného zločinu. Čímž nechci tvrdit, že každý politik je zároveň součástí mafie, ale každý mafián má něco společného s politikou.

A je to tak. Politika je správou věcí veřejných a jde v ní zároveň o to, jaký podíl kdo bude mít na přerozdělování financí, neboli naplňování vlastních a spřízněných kapes z prostředků, tedy peněz, vynucených na poddaném lidu. Samozřejmě, o to méně pak zbyde na veškeré služby veřejnosti. Politici kradli takto odjakživa, měnila se pouze jejich nenažranost a použité finty. Císařství nebo republika, komunisté, nacisté či demokrati, ať levice, ať pravice, všechno jedno. Hlavně si uhlídat zákonnost, soudy, policii a vzájemnou solidaritu! To je nejdůležitější!

Není vám trochu podezřelé, že státní rozpočet dojí tolik upírů, a přitom od takzvané sametové revoluce bylo potrestáno za zpronevěru, krádež anebo podplácení jen několik z těch zlodějů? Vždyť se to vzpouzí i míře pravděpodobnosti. A že by bylo kde brát! Evropská unie si z nás prostřednictvím svých poskoků udělala jednoho z nejštědřejších dárců zbraní i nevratných půjček Ukrajině, a ti si dovolují osočovat důchodce za deficit státního rozpočtu. Kauzy jako Dozimetr, Lehké topné oleje, Čapí hnízdo, Mostecká uhelná a mnohé další se rozplývají do ztracena jako vždy. Což jen ukazuje na propojenost politiky, soukromého sektoru a soudů do jedné mafie.

Závěrem bych jen rád podotkl, že kdo chce uvažovat o své účasti na organizovaném zločinu, musí mít vynikající zdravotní stav, nesmí být alergický na žádnou špínu a musí být morálně pružný a přizpůsobivý.

I tak to ovšem nemusí vyjít. U nás je totiž až příliš velká konkurence.

V Mostě, dne 5.2. LP 2024