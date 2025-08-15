Zkreslené vidění - Odborné vyšetření
Nerad bych zde pomlouval činnosti a jevy, kterým nerozumím. Jako to dělají třeba někteří členové spolku Sisyfos. Uznávám, že jsou dosud neprobádané hlubiny i výšiny lidského poznání, zatím nezdokumentované postupy a fantazii uchvacující možnosti dodnes vědou neuchopené a nezkažené.
Býval jsem dlouholetým kuřákem. Když jsem začal pozvolna pociťovat zdravotní problémy, pokoušel jsem se s cigaretami přestat. Mnohokrát a marně. Zkoušel jsem vše, v poslední fázi jsem si krájel žiletkou do špičky šestinky. Povedlo se mi to až s pomocí přístroje Biorezonance. Neboli během pětiminutového sezení jsem si povídal s paní doktorkou, a držel zároveň v každé ruce jednu elektrodu. Stálo mne to tisíc korun, stalo se 11.11. roku 2011. Později jsem se dozvěděl, že ona firma dostala od výše zmíněného spolku Sisyfos ocenění Bludný balvan. Ovšem i kdyby mě ta paní očarovala, bylo by mi to jedno. Cíle jsem se dočkal.
Kdysi jsem si na chatě zkoušel proutkaření. Hledal jsem živé elektrické kabely, a musím se pochválit – většinou jsem je i našel. Asi v osmdesáti procentech. I děti si tehdy zahledaly, ale už nevím, jak jim to šlo. V literatuře jsem si i něco přečetl, ale vysvětlení nejsou jednoznačná. Někdo je na anomálie citlivý, jiný ne.
Když byly Zuzka a Vašek malí, měli jsme dětskou doktorku, která léčila i homeopatiky. Naše děti tedy klasicky, léky obvyklými. Uznávám, že tisíckrát ředěné cosi může mít jakýsi účinek, ale ten by nastal v tom případě i tak, čili se na něm velkou měrou podílí pacientova psychika. Na což jsme se tehdy neodvažovali spoléhat.
Ačkoli jsem předeslal, že nebudu pomlouvat něco, čemu nerozumím, musím udělat výjimku u numerologie. Hledat vztah mezi vlastnostmi člověka nebo událostmi a čísly je čiré šílenství a iracionalita nejhrubšího zrna. To už astrologie má alespoň o trochu rozumnější pohled na vše lidské. Přestože souvislosti mezi postavením planet a během života mi nějak unikají. Ale ona i psychologie sama je zajímavá věda.
Myslím, že by neškodilo vyžadovat odborné vyšetření a psychotesty po každém, kdo chce o něčem rozhodovat. Především o lidech. Dnes má každý psychopat a morální deprivant u žlabu pocit neomezené moci. Což je nejhrozivější u politiků. Myslíte, že jsem pesimista, jestliže odhaduji, že by jich bylo způsobilých 10 %? Naopak, jsem přehnaný optimista.
Těm ostatním by nepomohl ani Tycho de Brahe.
V Mostě, dne 28.2. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Občanská neposlušnost
Despocie, diktatury a totality se udržují u moci tichou podporou mlčící většiny. U níž se po nějakém čase projevují příznaky tzv. stockholmského syndromu. Neboli ovládaní považují násilníky za své ochránce.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Myšlení
Pro některé je zdrojem obživy, pro jiné přepychem. Někteří přemýšlejí sami, další rádi nechají za sebe myslet jiné. Někteří myslí, že myslí, přitom jen přebírají úsudky a předsudky. Jak neřekl Descartes: „Nemyslím, tedy nejsem.“.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Katastrofa
Stát nemá strkat svůj všetečný nos do věcí, po nichž mu nic není. Rád by přikazoval občanovi, co má jíst, co si má myslet a jak má žít. Že to tak úplně zatím nejde, z toho některým ideologům pobolívá hlava a svědí ruka.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Liberální demokracie 2
Lidé propagující takovou demokracii se stačili natolik svými činy zkompromitovat, že cokoli s přízviskem liberální je u slušných a inteligentních občanů vnímáno jakožto hodné opovržení a zatracení. Cosi jako šlápnutí do lejna.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Organizovaný zločin
Pospolu se zločiny páchají o něco snáze a bezpečněji. Ačkoli před svými komplici si nikdo nemůže být jistý. Není to nic pro lidi se slabým žaludkem nebo morálními zásadami a předsudky.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Do Prahy přiletí Lucy a Selam. Tři miliony let staří prapředci lidstva
Speciálem etiopských aerolinií přiletí dnes zhruba o půl třetí odpoledne do Prahy Lucy a Selam....
Stopadesátkou po dálnici na podzim. ŘSD už osazuje na D3 nové dopravní značení
Tři minuty mohou od přelomu září a října ušetřit řidiči, kteří pojedou po jihočeské D3 mezi Táborem...
Jiřikovský se bál, že po něm někdo jde. Policie mu zabavila BMW i desítky milionů
Policie má podezření, že dárce bitcoinů Tomáš Jiřikovský nejspíš vedle online tržiště Sheep...
Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost
Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný...
- Počet článků 393
- Celková karma 15,16
- Průměrná čtenost 294x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3