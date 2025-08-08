Zkreslené vidění - Občanská neposlušnost
Státy mají různé problémy. Zadlužení, inflaci, vysokou nezaměstnanost, odliv mozků, emigraci a imigraci, nestabilitu vlád, nízký rating, zaprodané politiky, korupční prostředí, arogantní sousedy nebo pružný výklad práva. To vše lze ovšem nějak časem napravit, zaplatit, vyjednat a potrestat. Najde-li se dost dobré vůle.
Pro stát jsou ale větším problémem jeho vlastní občané. Kteří jeho nařízení neposlouchají, doporučení neberou na vědomí, zajímají se o věci, do kterých jim nic není, věří něčemu jinému, než jim předkládají oficiální média, žijí si své životy po svém a navíc tu nákazu nezávislostí roznášejí mezi další lidi.
Jsou státy a národy, které mají hrdost, rebelství, nepoddajnost, vlastenectví, či jak to v té které chvíli nazveme, v krvi. Z nedávné historie můžeme vzpomenout na Maďarské povstání v roce 1956 nebo na vývoj v Polsku po založení hnutí Solidarita. Tytéž země dnes jako jedny z mála vzdorují politickému a ekonomickému útlaku úředníků EU. Ve Francii se o pár centů zvedne cena benzinu a oranžové vesty jsou znovu v ulicích Paříže. V Itálii a už i v Německu se téměř nepřetržitě stávkuje. O dalších nepokojích a jejich příčinách se raději nemluví. Tedy naše vládní propaganda o nich nemluví. Každý důchodce a divák Velmi křehkých vztahů nemusí o všem vědět. Ještě by si chtěl o tom něco myslet. A když už, tak s vhodným komentářem.
I náš stát má různé problémy, a ne že by nebyly závažné. Nicméně s občanskou neposlušností si velké starosti dělat nemusí. Jakožto celek jsme vzorně poslušné stádo oveček, které se pase právě tam, kde to vyhovuje pastýřům a kam je zahnali jejich psi. Necháváme se vmanipulovat do souhlasu s čímkoli, z čeho by nám ještě před několika lety vstávaly zděšením vlasy na hlavě. Pustili byste děti do školy, kdyby se měly účastnit přednášky o transgenderu? Zrušili byste dovolenou kvůli nemoci, kterou jste ještě nedostali? Přemýšleli byste, zda není příliš riskantní koupit si za své peníze auto se spalovacím motorem? Napadlo by vás, že zakouřit si u piva znamená mrznout před hospodou?
Jen několik málo podivných existencí cosi vykřikuje, láká lidi na demonstrace, smolí petice a kuje pikle. Jsou to zaprodanci Putina, dezoláti, antisystémová svoloč. S takovými se kdysi soudruzi vypořádali rychle. Škoda, že máme demokracii. Ztroskotanci a samozvanci.
Je opravdu radost vládnout takovým poddaným.
V Mostě, dne 25.2. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Myšlení
Pro některé je zdrojem obživy, pro jiné přepychem. Někteří přemýšlejí sami, další rádi nechají za sebe myslet jiné. Někteří myslí, že myslí, přitom jen přebírají úsudky a předsudky. Jak neřekl Descartes: „Nemyslím, tedy nejsem.“.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Katastrofa
Stát nemá strkat svůj všetečný nos do věcí, po nichž mu nic není. Rád by přikazoval občanovi, co má jíst, co si má myslet a jak má žít. Že to tak úplně zatím nejde, z toho některým ideologům pobolívá hlava a svědí ruka.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Liberální demokracie 2
Lidé propagující takovou demokracii se stačili natolik svými činy zkompromitovat, že cokoli s přízviskem liberální je u slušných a inteligentních občanů vnímáno jakožto hodné opovržení a zatracení. Cosi jako šlápnutí do lejna.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Organizovaný zločin
Pospolu se zločiny páchají o něco snáze a bezpečněji. Ačkoli před svými komplici si nikdo nemůže být jistý. Není to nic pro lidi se slabým žaludkem nebo morálními zásadami a předsudky.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Cholerik
Rozčilují vás ti kliďasové, kteří jsou neteční, přestože se k nim hlásíte z druhého konce ulice? Říkal vám už doktor, že si máte dát pozor na infarkt a mrtvici? Vydržíte pět minut sedět a nemluvit? Jste cholerik?
