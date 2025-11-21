Zkreslené vidění - Nedělat nic
Nedělat nic je opravdu těžké. Podobně jako snažit se nemyslet na růžového slona, což je takový psychologický paradox. Ale snad lépe bych to řekl, kdybych si vzdychl nad lidskou lhostejností. Nevšímavostí, alibismem všedního dne.
Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Zde bych si dovolil citovat německého teologa Niemöllera: „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem - nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem - nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem - nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro Židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl Žid. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.“. Neboli kdo říká, že se ho jakákoli svévole státní moci, mafie řádící poblíž jeho domu nebo jakkoli ideologizovaných kampaní veřejného mínění netýká, lže si do vlastní kapsy a je pravděpodobné, že i na něj časem dojde.
Nemusíme chodit nikam daleko do minulosti. Stačí si vzpomenout na hysterii davů během politických procesů v 50. letech. Šlo to až tak daleko, že Gottwaldovi chodily dopisy, v nichž školáci chtěli smrt pro Horákovou, Slánského a další zrádce lidu. Po invazi tanků Varšavské smlouvy už většinou ze strany moci nešlo o život, ale o existenci často. Bývali to někteří naši sousedé, dřívější známí, někdy i příbuzní, a také odstavené elity, před nimiž si člověk uplivl, přešel na druhý chodník, a kterým se později začalo říkat disidenti. Někdy jsme to byli i my. Samozřejmě, jak kdo.
Disidenti chtěli jen, aby postavy blahosklonně hledící shora na prostý lid méně lhali, dovolili mu nadechnout se čerstvého vzduchu a o něco méně kradli. A aby si přiznali právo na omyl. Což bylo, pochopitelně, zcela vyloučené a nepřijatelné.
Kdo nyní tvrdí, že ho politika nezajímá, buď lže, má inteligenci hluboko pod průměrem, nebo se opakovaně vícekrát přesvědčil, že veškerá jeho snaha něco zlepšit je marná. Politici dnes stejně jako včera vládnou ideologií, která je srovnatelně nebezpečná s ideologiemi zmaru zde se před časem roztahujícími. Asi je spoustě lidí lhostejno, že Ústavní soud rozhodl, že nazývat Tomia Okamuru Pitomiem je v pořádku, MUDr. Soňa Peková byla jako mnoho jiných za kovidu otitulována coby dezinformátorka nebo že Jaromíru Nohavicovi občas nějaký aktivista zatrhne vyprodaný koncert.
Nikoho z nás se to přeci osobně netýká.
V Mostě, dne 2.6. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vděčnost
Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Prase
Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Zrcadlo
Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí
Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Demokracie a totalita
Dáváte přednost svobodnému toku informací, nebo máte za to, že se musíme před různými fakty a názory bránit? Věříte těm, kteří vám realitu předžvýkávají na stravitelnou kaši? Manipulátorům a cenzorům?
|Další články autora
- Počet článků 407
- Celková karma 14,16
- Průměrná čtenost 291x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3