Zkreslené vidění - Nedělat nic

Lhostejností k dění kolem sebe, nicneděláním, klopením zraku a omlouváním vlastní pasivity se každým dnem přibližujeme ještě větší diktatuře psychopatů a všehoschopných zločinců. Ovšemže to může být horší.

Nedělat nic je opravdu těžké. Podobně jako snažit se nemyslet na růžového slona, což je takový psychologický paradox. Ale snad lépe bych to řekl, kdybych si vzdychl nad lidskou lhostejností. Nevšímavostí, alibismem všedního dne.

Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Zde bych si dovolil citovat německého teologa Niemöllera: „Když přišli nacisté pro komunisty, mlčel jsem - nebyl jsem přece komunista. Když zavírali sociální demokraty, mlčel jsem - nebyl jsem přece sociální demokrat. Když přišli pro odboráře, mlčel jsem - nebyl jsem přece odborář. Když přišli pro Židy, mlčel jsem, protože jsem nebyl Žid. Když přišli pro mě, nebyl už nikdo, kdo by se mě mohl zastat.“. Neboli kdo říká, že se ho jakákoli svévole státní moci, mafie řádící poblíž jeho domu nebo jakkoli ideologizovaných kampaní veřejného mínění netýká, lže si do vlastní kapsy a je pravděpodobné, že i na něj časem dojde.

Nemusíme chodit nikam daleko do minulosti. Stačí si vzpomenout na hysterii davů během politických procesů v 50. letech. Šlo to až tak daleko, že Gottwaldovi chodily dopisy, v nichž školáci chtěli smrt pro Horákovou, Slánského a další zrádce lidu. Po invazi tanků Varšavské smlouvy už většinou ze strany moci nešlo o život, ale o existenci často. Bývali to někteří naši sousedé, dřívější známí, někdy i příbuzní, a také odstavené elity, před nimiž si člověk uplivl, přešel na druhý chodník, a kterým se později začalo říkat disidenti. Někdy jsme to byli i my. Samozřejmě, jak kdo.

Disidenti chtěli jen, aby postavy blahosklonně hledící shora na prostý lid méně lhali, dovolili mu nadechnout se čerstvého vzduchu a o něco méně kradli. A aby si přiznali právo na omyl. Což bylo, pochopitelně, zcela vyloučené a nepřijatelné.

Kdo nyní tvrdí, že ho politika nezajímá, buď lže, má inteligenci hluboko pod průměrem, nebo se opakovaně vícekrát přesvědčil, že veškerá jeho snaha něco zlepšit je marná. Politici dnes stejně jako včera vládnou ideologií, která je srovnatelně nebezpečná s ideologiemi zmaru zde se před časem roztahujícími. Asi je spoustě lidí lhostejno, že Ústavní soud rozhodl, že nazývat Tomia Okamuru Pitomiem je v pořádku, MUDr. Soňa Peková byla jako mnoho jiných za kovidu otitulována coby dezinformátorka nebo že Jaromíru Nohavicovi občas nějaký aktivista zatrhne vyprodaný koncert.

Nikoho z nás se to přeci osobně netýká.

V Mostě, dne 2.6. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 21.11.2025 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 17x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Vděčnost

Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.

14.11.2025 v 13:30 | Karma: 11,02 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Prase

Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.

7.11.2025 v 13:30 | Karma: 0 | Přečteno: 42x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Zrcadlo

Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.

31.10.2025 v 13:30 | Karma: 12,05 | Přečteno: 157x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Správné rozhodnutí

Evropská unie se rozhoduje správně. Má s námi nejlepší úmysly. Chce pro nás jen dobro. Buďme ji vděční za všechno. Zítra zajistí nesmrtelnost a pozítří ráj. Ale neříkal někdo cosi o nové Evropě už v první půli minulého století?

24.10.2025 v 13:30 | Karma: 21,10 | Přečteno: 288x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Demokracie a totalita

Dáváte přednost svobodnému toku informací, nebo máte za to, že se musíme před různými fakty a názory bránit? Věříte těm, kteří vám realitu předžvýkávají na stravitelnou kaši? Manipulátorům a cenzorům?

17.10.2025 v 13:30 | Karma: 16,43 | Přečteno: 251x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely

Helmut Newton: Sie kommen!
19. listopadu 2025

Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)
20. listopadu 2025  14:40

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  6:51,  aktualizováno  20:36

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....

Duku na pohřbu uctili prezidenti i herci. Na Hradě zněl zvon Zikmund, proletěla letadla

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé...
15. listopadu 2025,  aktualizováno 

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě se veřejnost, církev i představitelé státu rozloučili s...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...
20. listopadu 2025  12:15

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...

A teď se nás budou všichni bát ještě víc. Rusové luští Trumpův mírový plán

ilustrační snímek
21. listopadu 2025  13:50

Premium Trumpův nový mírový plán se v západních médiích vykládá jako ukrajinská kapitulace, jenže ani v...

Při instalaci vánoční výzdoby porazilo plošinu auto, spadla na pole i s montérem

Pojízdná plošina s košem, ze kterého pracovník v Čejči na Hodonínsku umisťoval...
21. listopadu 2025  13:25

I chystání vánoční výzdoby může být rizikovým povoláním. Ve čtvrtek se o tom přesvědčil muž na...

Auto se střetlo s houkající sanitkou, pak srazilo děti na chodníku. Šest zraněných

Na křižovatce v Chebu se srazilo osobní auto se sanitou jedoucí k pacientovi.
21. listopadu 2025  12:52,  aktualizováno  13:23

K nehodě osobního auta se sanitou, která jela „na houkačky“ k pacientovi, vyjeli v Chebu policisté,...

Soud poslal do Sněmovny spis k Babišově kauze Čapí hnízdo

Andrej Babiš před pohřbem Dominika Duky. (15. listopadu 2025)
21. listopadu 2025  13:17

Sněmovní mandátový a imunitní výbor obdržel soudní spis ke kauze Čapí hnízdo, ve které je...

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 407
  • Celková karma 14,16
  • Průměrná čtenost 291x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.