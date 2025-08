Zkreslené vidění – Myšlení

Další články autora

Zkreslené vidění – Katastrofa

Stát nemá strkat svůj všetečný nos do věcí, po nichž mu nic není. Rád by přikazoval občanovi, co má jíst, co si má myslet a jak má žít. Že to tak úplně zatím nejde, z toho některým ideologům pobolívá hlava a svědí ruka.