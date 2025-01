Zkreslené vidění - Mozková smrt

Česká politika je plná lidí, kteří plní zadání někoho, kdo s nimi manipuluje. Dokládá to neschopnost vlády obhajovat svá stanoviska, arogance, prolhanost a úklony směrem k EU, USA a Ukrajině. Protektorátní vlády zmaru.

Mozek máme za nejdůležitější orgán, protože prostřednictvím něj si sami sebe uvědomujeme. Pokud bychom přestali myslet, ztrácí náš život smysl a je to totéž, jako bychom umřeli.

Lidem, kteří ztratili vůli a možnost samostatně myslet a rozhodovat se, se říká všelijak. V brakových hororech to bývají zombie, nemrtví a jiná strašidla, ale tam jde většinou o nějakou nákazu, davovou psychózu nebo temnou magii. Což nemá mnoho společného s běžným životem. Alespoň pokud si v tomto druhu zábavy nelibujete. Pak jsou psychicky nemocní lidé. Zde bych se raději nějakých hlubokých úvah zdržel, protože se necítím zdaleka být tím pravým, kdo by mohl k tomu něco říci. Snad sem můžeme zahrnout i posedlost ďáblem, ale ani s exorcismem nemám žádnou zkušenost. A potom jsou lidé, kteří vykonávají cizí vůli. Vědomě nebo nevědomě. Výstižně se říká, že jsou to něčí loutky. Klasický příklad takového pochybného jednání je vlastizrada. A špionáž a kontrašpionáž. A práskání a udávání. Ačkoli vzato do důsledků, cizí vůli vykonává každý zaměstnanec. Ale raději zůstaňme jen u těch špinavostí.

Jak, koho, zda a v čí prospěch zrazovali špióni za studené války, bychom si mohli dlouho vyprávět. Každý patrně zná agenta StB Minaříka či manžele Rosenbergovi, málokdo si ale vzpomene na Karla Köchera. A už vůbec nikdo si nevzpomíná, že nemorální byl už jen úmysl se do něčeho takového zapojit. Ano, mluvím o nejvyšším ústavním postu. O zradě a udávání v bezprostřední blízkosti by mohli mluvit prakticky všichni lidé, kteří byť jen nahlédli po převratu do Cibulkových seznamů. Já jsem se raději ani nikam nedíval.

Mohli bychom si povídat o politicích normalizace, kteří předváděli svým loutkovodičům v Kremlu, jak je lid Československa ohebný a tvárný pod jejich dozorem a láskou. Ovšem samostatnost jsme ztráceli už po válce a ztratili zcela po únoru 1948. Iluze svobody a svéprávnosti vydržela soudným lidem maximálně několik málo let po listopadovém sametu. Dnes jsme protektorátem Německa, které vládne Evropě prostřednictvím EU. Tedy především té východní. Vládní úředníci mají své zájmy na Ukrajině a svými loutkovodiči jsou pověřeni zničením kulturní i ekonomické úrovně České republiky. Což vyvozuji jednak z ohlasů na činy vlády a naduté papalášské ministerské ignorance.

Slušný člověk vědomě nezrazuje, na usměrnění vlastní vůle má svědomí. Proto se domnívám, že ve vládní mafii ho nenajdu.