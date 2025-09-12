Zkreslené vidění – Mozek 3
Nedávno mi kdosi trochu vytkl, že jsem opomněl v úvaze o použití mozku zmínit vliv davu na chování jednotlivce. Tímto to chci alespoň trochu napravit. Mozek je téma na nekonečno článků. Což ale neberte jakožto vyhrožování.
Člověk je tvor společenský. A většina lidí zároveň netouží na sebe poutat pozornost, proto se snaží nevyčnívat a přizpůsobit se. Pokud je řeč o psychice, přebírá podobné vzorce chování, zvyky, myšlenkové postupy a názory, jaké má většinová společnost. Proto jíme třikrát denně, spíme v posteli, slavíme Vánoce, v létě létáme k moři, posíláme děti do školy, pijeme kávu, víno a pivo, do uren házíme volební lístky a sledujeme, co nám tvrdí v televizi. Jistěže jsou i jakési výjimky. Jsou lidé, kteří nejedí maso, další spějí i přes den, někteří neslaví ani narozeniny, jiní raději lyžují, někomu je fuk, kde se jeho děti toulají, zoufalci berou drogy a zklamaní idealisté utíkají od mainstreamu do kontrakultury. Ale každý se dá léčit, převychovat, přinejhorším potrestat.
Dav coby stádo poslušných a snadno ovladatelných oveček je ideálem a snem každého vládce. Který ovšem nesmí být naplněn, pokud chceme mluvit o demokracii, spravedlnosti, ničím a nikým nezmanipulovaných volbách, svobodě a rovnosti. Proto politická mafie dělá, co může, aby snížila úroveň školství. Zároveň děti už od školky infikuje neoliberálními názory na fungování společnosti. Pustili byste své dítě na přednášku neziskovky o genderu, která proběhne v rámci školní výuky? Dospělé vodí za nos lžemi o realitě, v nejlepším případě zamlčováním a překrucováním. Dozvíte se ze zpráv na veřejnoprávní televizi, co se opravdu děje v Německu, natož na Slovensku? Veškeré obyvatelstvo trápí inflace, byrokracie, snižující se pocit bezpečnosti. A zkoušeli jste si v poslední době najít nebo změnit zubaře? Jeli jste brzy ráno v MHD? Zdravíte se se sousedy?
Kdo projeví záblesk vlastního myšlení, je odsouzen a ostouzen, přinejmenším morálně. Je-li veřejnosti známý, nedejbože jí oblíbený, je vyhozen ze zaměstnání, zatlačován do zapomnění, nepropagován, souzen soudy opravdu. Dříve kontrarevolucionáři a chartisté, dnes dezoláti a ruští švábi. Dříve Milan Uhde a Petr Uhl, dnes Soňa Peková a Miroslav Ševčík.
A k davům v ulicích a internetových bublinách? Snažím se jich držet stranou. Není mi totiž zapotřebí přepínat myšlení na kolektivní mód. Natož vykonávat vůli nějakého vůdce.
Také jste zvonili klíči na náměstí roku 1989?
V Mostě, dne 2.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Diletant
Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Funkce
Funkce jsou spojeny s pravomocemi, a těmi je podmíněna a vynucována moc. Dostanou-li je nesprávní lidé, tedy ti, kdo je používají jen pro moc samu a vlastní potřebu, nastává tím větší morální peklo, o čím vyšší post se jedná.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 2
Není sporu o tom, že televizní vysílání není na příliš vysoké inteligenční úrovni. Je určené široké veřejnosti, a ta chce být spíše bavena, než poučována. S internetem je to podobné. A tím spíše jde o nástroje ovlivňování davů.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Odborné vyšetření
Není nad to, svěřit se do péče odborníka. Má-li člověk k němu důvěru. Hrozné je, pokud se za odborníka vydává šarlatán. A je potom jedno, jestli jde o chiromantika nebo absolventa University Karlovy.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Občanská neposlušnost
Despocie, diktatury a totality se udržují u moci tichou podporou mlčící většiny. U níž se po nějakém čase projevují příznaky tzv. stockholmského syndromu. Neboli ovládaní považují násilníky za své ochránce.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3