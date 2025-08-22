Zkreslené vidění – Mozek 2
A jsme opět u problematiky vlastního myšlení. Na které si nikdo nenechá sáhnout a na své myšlenkové pochody je patřičně hrdý. Nejháklivější v tomto ohledu bývají lidé otitulovaní, tedy ti s diplomy, a potom ti, kteří znají výši svého nadprůměrného IQ. A vedoucí pracovníci, čili šéfové, kápové a velitelé všeho možného i nemožného. Ostatně i ti zbylí a další si stěží dovedou připustit, že jejich názory vlastně nejsou až tak úplně jejich. Jsou to nejvýše odvozeniny z jim podsouvané reality. Nejsem žádná výjimka, ačkoli si to stále namlouvám.
Kdysi byly doby, kdy propaganda nevládla nijak mocnými nástroji. Vše se vyřídilo přehledně, ihned a srozumitelně bičem a mečem. Ale s civilizací se lidstvo kultivovalo. Křesťanství k nám muselo přijít osobně prostřednictvím byzantských misionářů. O dost později se Češi dozvídali o svém národu z literatury. Až do 20. let minulého století byly hlavním zdrojem informací noviny. Poté nastoupilo rádio a v 60. letech televize. Která je dnes spolu s počítačem součástí téměř každé domácnosti. Což znamená, že Velký Bratr má prostřednictvím monitoru či obrazovky přístup ke každému z nás. Říká nám, co si máme kupovat, v jakém obchodě to najdeme, kam máme jet na dovolenou, kde je jaká sleva a jak ušetřit na pojištění na auto. Což každý ví, že jde o reklamu.
Co každý neví, je vliv zdánlivě neškodného a neutrálního zpravodajství, jakoby diskusních pořadů, dokumentů a publicistiky. A co si nepřipouští téměř nikdo, je indoktrinace a ovlivňování všemi ostatními pořady. Ať už jde o Snídani na Nově, Prostřeno na Primě, nebo Toulavou kameru na ČT. Všude nás přesvědčuje moderátorka o výhodách placení eurem, o nutnosti třídit odpadky. V žádné televizní estrádě divák nezaslechne slovo cikán, nedejbože buzerant. Všichni jsou když už ne mladí a hezcí, tedy alespoň optimističtí a rozesmátí, stravují se zdravě a podporují manželství pro všechny. Nikdo ani náznakem nepřizná svou nespokojenost s vedením tohoto státu do kopru. Lidé na obrazovce souhlasí s nápady, jež si psychopaté u kormidla vymýšlejí na poddaný lid. Nebo se alespoň o politiku nezajímají. Přispějete na Charitu nebo si vezmete domů pejska?
Co není zbarveno ideologií, slouží aspoň coby prostředek k odvedení pozornosti a k upevnění přesvědčení o normalitě aktuálních poměrů. Vždyť se vlastně nic tak hrozného neděje. Všude v Evropě se sice stávkuje, ale u nás? Je to zapotřebí? Není lepší si pustit televizi a zkouknout další díl Policie Hvar nebo Objektivu? Hospody se zavírají jak na běžícím pásu, soukromníci krachují kvůli nesmyslům z Bruselu a v Superstar pějí pokračovatelé ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Dozvídáme se, kdo je na druhém místě v severoamerické NHL, ale nikdo neví, že policie zavřela znovu básníka Pavla Hejátka.
Platíte televizní a rozhlasový poplatek?
Maďarsko, Tapolca, 18.3. a Most, 25.3. LP 2024
Jindřich Kubánek
- Počet článků 393
- Celková karma 14,96
- Průměrná čtenost 295x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
