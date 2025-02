Zkreslené vidění - Moudřejší ustoupí

Ustupovat hlupákům není kam. Jsou vlezlí jako jezinky, příjemní jako hejno komárů v ložnici a otravní jako bacil moru. Hlupáci si dělají nároky tam, kde by moudřejší ani nenapadlo něco chtít.

Ustupovat hlupákům ve víře, že sami poznají svou hloupost, je prostoduchá naivita. Je to podobné, jako plnit požadavky teroristů v naději, že je nebudou stupňovat a že přitom nikdo nepřijde o život. V mezinárodní politice se to nazývá appeasement, jehož důsledky jsme poznali v roce 1938 po Mnichovské dohodě.

Opět si nemůžu odpustit vrátit se do doby své vojenské služby. Připomínám, že byla povinná a dvouletá. Na principu ustupování hlupákům byla založena mazácká vojna. Tak se říkalo šikaně, kdy vojáci služebně starší zneužívali nováčky. Já sloužil u pohraniční stráže, kde to nebylo nijak hrozné, ale jinde mlaďasové čistili zubním kartáčkem záchody, leštili mazákům boty, stlali postele, odevzdávali jim žold, posluhovali jim,… a jiné trapnější věci, které ani nechci zmiňovat. Ti si to nechávali líbit v naději a očekávání, že také za čas oni budou mazáky a vše mladým vrátí. Málokdo se nenechal semlít zaběhlou a funkční pitomostí davu. Ani já jsem tehdy neměl tolik odvahy nějak moc se vzpírat, ale jako mazák jsem potom nikoho nepéroval. Moudřejší i hlupáci tedy stáli na obou stranách, ale systém fungoval jen díky hlupákům a navzdory moudřejším. Hloupost bývá hlasitější a je jednodušší se k ní přidat.

Už poněkolikáté se zde vracím k americkému filmu z roku 2006 Absurdistán, v originále Idiocracy, ačkoli si nejsem zcela jistý, zda zcela vystihuje naši současnost. Podívejte se, prosím, alespoň na prvních deset minut. To ostatní můžete vidět už všude kolem sebe. Pokud nebydlíte v elitním satelitním městečku. Původně to byla ovšem komedie.

Napadají mne i další pojmenování pro náš politický systém a to věru nelichotivá. Nejčastěji autokracie, tedy vláda strany či spolčení za účelem výkonu moci, která je vykonávaná bez ohledu nejen na mínění odpůrců, ale i vlastních stoupenců a přívrženců. Také kleptokracie, neboli vláda zlodějské mafie. Co bylo možné, stát zdanil, zničil, ukradl. Krádež se stala normou a prostředkem k udržení moci. Současní mocipáni jsou mnohými podezříváni i z vlastizrady, spolupráce s cizími mocnostmi a z napomáhání rozvratu České republiky. Svědčí o tom postupné a vstřícné předávání kompetencí státu do EU, podpis smlouvy o pobytu vojsk USA na našem území, výcvik ukrajinských vojáků a dezinformování občanů prostřednictvím veřejnoprávní ČT. Například.

Ustupovat hlouposti a zlu se nevyplácí. Nakonec v tom lepším případě skončíte pod palbou vodního děla.