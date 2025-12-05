Zkreslené vidění – Lepší zítřek

Jak si dneska usteleme, tak si zítra lehneme. Neboli od budoucnosti nemůžeme čekat žádné velké zázraky. Lepší zítřky jsou nejčastěji zneužívaným zbožím každého schopného demagoga.

Lepší zítřky se slibují a blázni se radují. Což se tedy týká všech těch prodavačů nadějí a opěvovatelů vzdušných zámků. Reklamními kreativci počínaje, přes členy církve Svědků Jehovových a potulné prodejce životního pojištění, a konče tanečky politiků podle vkusu voličů v časech bojů o místa u koryt.

Člověk už má takový nepochopitelný sklon věřit v dobro druhých lidí, ve změnu k lepšímu, v budoucnost. Asi by bez takové víry stěží mohl v tomto světě existovat. Jsem také podobný optimista, a proto dokud mohu, spořím si na horší časy, chodím do lékárny pro ibalgin proti bolení hlavy a volím v každých volbách. Po ulici chodím neozbrojen a s úsměvem na tváři. Jen když se vracím domů v hodině mezi psem a vlkem, jedu raději taxíkem. Proto mne dosud nikdo cestou nepřepadl. A vím jistě, že se to občas stává, právě když policie řeší naléhavější případy jinde.

V lepší zítřek jsem věřil vždy. Už ve školce jsem se těšil do školy, kde nebudu muset spát po obědě, každý den se naučím něco nového a budou mne za to chválit. Pak to bylo trochu jiné. Proto jsem se nemohl dočkat, až z ní vypadnu, budu se ulejvat podle vlastního uvážení na učňáku a snad se i pak vyučím. No, jentaktak jsem udělal i maturitu a začal vydělávat do té doby nepředstavitelné prachy. Moc dlouho jsem se ale neradoval, a už mě brali za vojáka. Bez víry v civil a magické číslo ke konci by se zelená pakárna dala těžko přežít… Ale dost už o mně. Snad ještě bych se mohl svěřit, že se nyní těším na důchod. Ono je vždy na co.

Skeptici tvrdí, že lepší zítřky byly již včera. Ale já přesto věřím, že jednou usednou do poslaneckých lavic ti, kdo to myslí s námi dobře, nebo alespoň ti, kteří budou mít jakési povědomí, o čem rozhodují. Zloději, vrazi a vlastizrádci dostanou spravedlivou odměnu. Lháři se za své lži budou stydět a začnou se lidem omlouvat. Televize a rozhlas se stanou objektivními nositeli informací. Lidem se rozjasní úsměvy. Blbá nálada zmizí spolu se svými původci do propadliště dějin. Vše znovu začne dávat smysl a každý víkend bude hezky. A sousedův pes přestane štěkat.

A nestálo by za to zrušit ty strašné pracovní pondělky?

V Mostě, 15.6. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 5.12.2025 13:30 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Úsilí státníků

Být státníkem není nic jednoduchého. Byli jimi i tak rozdílné osobnosti jako Margaret Thatcherová i Mahátma Gándhí. V první řadě nesmíte nikomu vadit. A nejlépe je být mrtvý.

28.11.2025 v 13:30 | Karma: 12,50 | Přečteno: 180x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Nedělat nic

Lhostejností k dění kolem sebe, nicneděláním, klopením zraku a omlouváním vlastní pasivity se každým dnem přibližujeme ještě větší diktatuře psychopatů a všehoschopných zločinců. Ovšemže to může být horší.

21.11.2025 v 13:30 | Karma: 13,15 | Přečteno: 195x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Vděčnost

Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.

14.11.2025 v 13:30 | Karma: 11,04 | Přečteno: 186x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Prase

Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.

7.11.2025 v 13:30 | Karma: 0 | Přečteno: 46x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Zrcadlo

Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.

31.10.2025 v 13:30 | Karma: 12,05 | Přečteno: 158x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže

Podzemní poetika zaujala stovku fotografů. Tento snímek jsme vybrali jako...
3. prosince 2025  7:31

Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...
30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé
26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  27. 11. 18:45

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...
28. listopadu 2025  10:45

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je...

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD
29. listopadu 2025  8:04

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu...

Mravenec, pavouk nebo klasický slon. Který pražský vlak máte nejraději?

Městský prostor, konkrétně Praha a její Hlavní nádraží; ilustrační foto
23. listopadu 2025  12:49,  aktualizováno  5. 12. 14:25

Dávno už jsou pryč doby, kdy po kolejích drnčely elektrické žabotlamy. Prahu a střední Čechy v...

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí
vydáno 5. prosince 2025  14:23

Vánoční trh na Staroměstském náměstí.

Nejmodernější muzeum v Česku se o víkendu otevře zdarma. Známe program

Právě nahlížíte do Sálu II. Ten přináší animované „živé obrazy“ osobností,...
5. prosince 2025  14:23

Velký návrat Muzea Prahy na Florenci! Již zítra se návštěvníkům otevírá nová expozice nazvaná Město...

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí
vydáno 5. prosince 2025  14:23

Dnes na Staroměstské náměstí dorazí Mikuláš, čert a anděl.

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 409
  • Celková karma 13,75
  • Průměrná čtenost 291x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.