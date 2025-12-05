Zkreslené vidění – Lepší zítřek
Lepší zítřky se slibují a blázni se radují. Což se tedy týká všech těch prodavačů nadějí a opěvovatelů vzdušných zámků. Reklamními kreativci počínaje, přes členy církve Svědků Jehovových a potulné prodejce životního pojištění, a konče tanečky politiků podle vkusu voličů v časech bojů o místa u koryt.
Člověk už má takový nepochopitelný sklon věřit v dobro druhých lidí, ve změnu k lepšímu, v budoucnost. Asi by bez takové víry stěží mohl v tomto světě existovat. Jsem také podobný optimista, a proto dokud mohu, spořím si na horší časy, chodím do lékárny pro ibalgin proti bolení hlavy a volím v každých volbách. Po ulici chodím neozbrojen a s úsměvem na tváři. Jen když se vracím domů v hodině mezi psem a vlkem, jedu raději taxíkem. Proto mne dosud nikdo cestou nepřepadl. A vím jistě, že se to občas stává, právě když policie řeší naléhavější případy jinde.
V lepší zítřek jsem věřil vždy. Už ve školce jsem se těšil do školy, kde nebudu muset spát po obědě, každý den se naučím něco nového a budou mne za to chválit. Pak to bylo trochu jiné. Proto jsem se nemohl dočkat, až z ní vypadnu, budu se ulejvat podle vlastního uvážení na učňáku a snad se i pak vyučím. No, jentaktak jsem udělal i maturitu a začal vydělávat do té doby nepředstavitelné prachy. Moc dlouho jsem se ale neradoval, a už mě brali za vojáka. Bez víry v civil a magické číslo ke konci by se zelená pakárna dala těžko přežít… Ale dost už o mně. Snad ještě bych se mohl svěřit, že se nyní těším na důchod. Ono je vždy na co.
Skeptici tvrdí, že lepší zítřky byly již včera. Ale já přesto věřím, že jednou usednou do poslaneckých lavic ti, kdo to myslí s námi dobře, nebo alespoň ti, kteří budou mít jakési povědomí, o čem rozhodují. Zloději, vrazi a vlastizrádci dostanou spravedlivou odměnu. Lháři se za své lži budou stydět a začnou se lidem omlouvat. Televize a rozhlas se stanou objektivními nositeli informací. Lidem se rozjasní úsměvy. Blbá nálada zmizí spolu se svými původci do propadliště dějin. Vše znovu začne dávat smysl a každý víkend bude hezky. A sousedův pes přestane štěkat.
A nestálo by za to zrušit ty strašné pracovní pondělky?
V Mostě, 15.6. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Úsilí státníků
Být státníkem není nic jednoduchého. Byli jimi i tak rozdílné osobnosti jako Margaret Thatcherová i Mahátma Gándhí. V první řadě nesmíte nikomu vadit. A nejlépe je být mrtvý.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Nedělat nic
Lhostejností k dění kolem sebe, nicneděláním, klopením zraku a omlouváním vlastní pasivity se každým dnem přibližujeme ještě větší diktatuře psychopatů a všehoschopných zločinců. Ovšemže to může být horší.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vděčnost
Jsem-li někomu vděčný, znamená to, že uznávám jeho podíl na mém štěstí, dobré pohodě. Což si několik lidí zaslouží. Rodiče určitě. Ba i některé dějinné události.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Prase
Nenechte se oklamat, když vám někdo či něco hraje na city. I opuštěné koťátko, které najdete kdesi v příkopě, vám může za pár let vyrůst do velikosti tygra bengálského.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Zrcadlo
Ten, koho vidíte v zrcadle, je největším viníkem vší špíny a úpadku mravů, společenského a ekonomického rozvratu, zla a nedobroty dneška. Zloději, lháři a vrazi jsou tu jen z našeho dopuštění.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3