Zkreslené vidění - Kývání hlavou

Když nebudete myslet sami, on to už někdo udělá za vás. A navíc ochotně. Je to přesně ono, o co se snaží celá státní ideologická mašinérie. Otrok vlastní názor nepotřebuje. Ani ho nesmí mít.

Výrok, že myšlení bolí, je pravdivý. Ono ale i nemyšlení bolí, a to zpravidla o dost více, ačkoli ne hned. Rád bych řekl něco o přejímání cizího názoru, hlediska, mínění. Reklamou jsem se zde zabýval již vícekrát. Je to ostatně svým způsobem umělecko-psychologická disciplína. Podobně jako vytváření veřejného mínění, organizace voleb, udržování klidu na práci neboli nízké kriminality, ovlivňování davů pomocí ideologie či fungující samoregulace otroků. Jde jen o to, přimět nás ke koupi dražších a ne kvalitnějších šuntů, než má konkutence. Nejprofláklejší značky ani nemusím jmenovat. Že neperete v Arielu? Ani nekupujete Milku a nepijete Pepsicolu? Ostatně ani nechodíte na výpravy do Kauflandu či něčeho podobného? Pravděpodobně vám tedy schází doma televizor. K čemuž vám můžu jedině gratulovat. Televize coby hlavní ovlivňovatel vnímání reality střední a starší generace zvyšuje úroveň nevkusu svých diváků, ale jejím hlavním úkolem je vychovávat je v duchu vládnoucí ideologie. Tak tomu bylo i před změnou režimu v roce 1989, jen dnes k socialismu jdeme západní cestou. A Brusel není Moskva. Před rudými soudruhy jsme hrbili záda, před unijními liberály se plazíme. Škola vychovává děti ke lži, vzdělání se přizpůsobuje podprůměru, vlivem rozvolnění osnov upadá kázeň a ideologizace má otevřené dveře. Mladí lidé jsou snadno ovlivnitelní, a i proto cítí například Piráti pro sebe příležitost, a napadá je snížit věk voličů na 16 let. Ještě se sice ve školách nestřílí, ale ta doba už není daleko. Neboli Amerika – náš vzor! Opakovaně a nemilosrdně nás znásilňují politici. Přímo a především tím, že nás nutí účastnit se voleb (což označují za občanskou povinnost) a hodit do urny hlas, který poté vydávají za oprávnění páchat naším jménem zločiny proti dobrým mravům, lidskosti i proti zákonům, které sami vydali, ale právě nyní se jim nehodí je dodržovat. Že nás okrádají, je to nejmenší. Počítáme s tím jako s plevelem na zahrádce. Po zvolení po nás chtějí věci, které bychom sami dobrovolně nikdy nedělali. Například placení daní nebo se nechat povinně očkovat. Pokud budeme stále přejímat pouze nějaký názor, souhlasit s něčím jen proto, abychom měli klid, nechávat na druhých rozhodování o nás – probudíme se jednoho dne svázáni do kozelce s roubíkem v puse v ocelové kleci v kterémsi temném páchnoucím sklepě. A pořád nám budou tvrdit, že to je demokracie.