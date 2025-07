Zkreslené vidění – Katastrofa

Stát nemá strkat svůj všetečný nos do věcí, po nichž mu nic není. Rád by přikazoval občanovi, co má jíst, co si má myslet a jak má žít. Že to tak úplně zatím nejde, z toho některým ideologům pobolívá hlava a svědí ruka.

Vláda by se o své občany měla starat pouze v míře takové, aby je to příliš neobtěžovalo. Neboli stát tu má být pro občana, ne občan pro stát. Což je postoj konzervativní a pravicový. A také můj. Liberálové a lidé levicoví rádi nechají za sebe rozhodovat úřady a politiky. Minulý režim, jemuž komunisté říkali socialistický, to se starostlivostí o nás přeháněl. Už jen fakt, že každý musel pracovat, člověka k nějakým zvláštním pracovním výkonům neinspiroval. To povinná dvouletá vojenská služba často podněcovala brance u odvodních komisí k neuvěřitelným hereckým výstupům. Slečny stát vychovával prostřednictvím komisí interrupčních. Cestu za hranice člověku mohl zarazit nejen úředník na národním výboru, ale i tetka z výboru uličního. Kdo se neúčastnil akce Z, okrašlovací brigády v místě bydliště, byl za vyvrhela a asociála. Podobně, jestliže odmítl jásat v průvodu o prvním máji. Kdo nebyl v ROH, jako by nežil. Každý podnik měl kádrové oddělení, kterému veleli přímo komunisté, a zvláštní oddělení, kde seděl estébák. Kohokoli mohl kdykoli na ulici zastavit příslušník VB nebo strejda od pomocné stráže a chtít po něm občanku. Ovšem bydlení bylo téměř zadarmo a jídlo levné. Kdo neremcal a netrčel z davu, přežíval pohodlně. Režim nyní panující, jemuž jiná parta zloduchů říká demokracie, a posledních několik let s přídomkem liberální, to začíná opět se starostlivostí o své stádo přehánět. Nedávno jsem cosi chtěl po své bance, snad ukončit stavební spoření. V dotazníku se ptali, zda jsem politicky exponovaný, co hodlám s těmi penězi dělat, a vyžadovali i prohlášení, že nelžu. Takže zatím ono spoření mám. Nejsem ještě na konec dost připravený. Čas od času zmizí nějaký ten web. Většinou se zase tedy objeví, ale spolehnout se na to nemohu. Stalo se to třeba Protiproudu. Je asi třeba lidi vychovávat, on každý nesnese číst něco tak odlišného od vládní propagandy. Například od Novinek nebo Seznamu. Naši zákonodárci a místodržitelé se starají o plnění jakýchkoli přání rudého úřednictva EU. Proto likvidují zemědělství i průmysl ve jménu čisté energie a minimální uhlíkové stopy. Myslím, že až ekodozorci zbystří, budu sedět, až zčernám. Už jsem ztratil trpělivost s jakoukoli ideologií, a proto jsem přestal třídit odpadky. Globální oteplování mi holt nedělá psychicky dobře. Pánové od StB se nikam neztratili. Starají se o nás. A jak rádi! V Mostě, 17.2. LP 2024