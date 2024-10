Zkreslené vidění – Jste kreténi

Politici zneužívají naivitu a nulovou historickou paměť mladých voličů ke svým pochybným cílům. A ti protestují, zavrhují staré cesty a bloudí po nových. Za pár let jim to ale jejich děti oplatí.

Je to vždy stejné, nebo aspoň podobné. Starý svět zaniká a noří se do dějin, moudrost se stěhuje kamsi do kronik a osvědčené se stává zastaralým. Přichází vše nové, neopotřebované, čerstvé. Teď to budeme dělat jinak, lépe a správně… si říká nastupující generace. A znovu jako rodičové, dědové a báby páše stejné chyby a omyly, aby mohla za pár let svým dětem dávat týž špatný příklad.

Když jsem byl v telecím věku (jak jsem nesnášel slovo puberta!), musel jsem se občas za rodiče stydět. Jaký to jen žili konzumní život! Žádné ideály. Jenom chodili do práce, sháněli obživu, hráli u známých kanastu, čučeli na televizi, vyvěšovali vlaječky o 1. máji a nudili se na schůzích. Mamka z NDR pašovala boty a táta uklízel kolem baráku v akci Z. Alespoň že nebyli u komunistů. A jaká to byla nesvoboda a útisk, když jsem musel tajit kouření a popíjení piva s klukama v Severce! Nakonec jsem to ale všechno přežil. A už po vojně jsem docela rád s našima jezdil kempovat na Mácháč a s tátou jsem poslouchal Svobodnou Evropu.

Občas lidé zažijí dějinné zvraty, kterým by se dalo říci generační. Ačkoli je diskutabilní, že právě vzpoura proti světu rodičů je hlavní příčinou změny. Děda a babi zažili ještě Masaryka. To táta a mamka už pamatují jen komunisty a jejich částečné osvícení s následným temnem v roce 1968. Já už jen normalizaci a převrat roku 1989. A škrcení sametovou šálou. Nevím, zda něco z toho bylo zapříčiněno nespokojeností mladých s rodiči, nebo jen politickým úletem.

Ale vím jistě, že svatá Gréta, ikona klimaalarmistů, bezpohlavní postava Alžbětko přilepující se k silnici, zpovykanci Greenpeace věšící se na bagry a jejich kamarádi šplhající na komíny elektráren nenesou žádné nové, natož dobré poselství. A už vůbec ne ti, kteří škodí v politice. Těmi míním především Piráty a neziskovky prosperující prostřednictvím Greendealu, lidských práv a všeho pseudodobra přicházejícího od zrudlého liberálního Západu. Škola formuje myšlení do podoby vstřícné k indoktrinaci ideologií podřízenosti EU, rezignace na hrdost na svou vlast a dějiny a poklonkování USA.

Tím nechci říci, že za všechen hnůj a zločiny nynější politické mafie může mladá generace. Určitě ne. Jen jsme je špatně vychovali a nedůsledně učili dějepis. Ale snad není vše ztraceno. Znáte Davida Formánka, Davida Baila, Karlu Maříkovou nebo Kateřinu Konečnou? Ne? Třeba je poznáte brzy.

Alespoň doufám.