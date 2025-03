Zkreslené vidění - Je těžké uvěřit

Pokud je něco těžko uvěřitelné, jedná se buď o cosi nadpřirozeného, nenormálního, naši nezkušenost nebo nedostatek představivosti. A že takových věcí den ode dne přibývá, svědčí o šíleném a nemocném světě.

Je mnoho věcí, kterým je těžké uvěřit. Zpravidla jsou to takové, které se míjejí s našimi dosavadními zkušenostmi.

Když jsem chodil do první a druhé třídy, občas jsem se nudil. Zatímco většina spolužáků se učila písmenka, já už četl, počítat do dvaceti a pak do aleluja mi šlo snadno atd. Byl jsem zkrátka tak trochu jako Kvido z filmu Báječná léta pod psa. Tehdy jsem viděl svou školní docházku jako nekonečnou směs zábavy a otravy. Bylo těžké uvěřit, že to někdy bude jinak.

Když jsem byl ze školy venku, dávno jsem věděl, že svět je plný přetvářky, že nemůžu věřit tomu, co mi říkají v rádiu ani v televizi, všudypřítomným heslům na transparentech, angažovaným nástěnkám a už vůbec ne trapným postavám na tribuně při slavení Svátku práce. Poslouchal jsem Svobodnou evropu, četl podpultové knihy, poslouchal Hutku a Nose a pil s kamarády v Severce pivo. Bylo těžké uvěřit, že to někdy bude jinak.

Když jsem si po pražské demonstaci v sobotu 16. září 2023 přečetl údaje o počtu účastníků, které uvedla Policie ČR, nevěřil jsem, že si státní orgán může dělat z lidí takovou legraci. Fakticky tedy stát. Prý tam proti vládě stálo deset tisíc protestujících. V porovnání s tím, co tentýž zdroj tvrdil o shromáždění svolaném Milionem chvilek na stejném místě v červnu 2019 je zřejmé, že kdosi patrně oslepl, zblbl nebo byl zkorumpován. Podle obou fotografií davu nás tam bylo kolem 100 tisíc. Bylo těžké uvěřit, že lze takto nestydatě lhát.

Když se dívám občas na zpravodajství ČT, vzpomenu si na ukázky z oslavných týdeníků natáčených německými válečnými zpravodaji roku 1944 o dobytí jakési vesnice a následně taktického ústupu do předem připravených pozic. Vše za nadšeného halekání vojska a zpěvu písní. Připadá mi, jako kdyby zprávy o nynějších úspěších na Ukrajině a zmíněné dokumenty měl na svědomí stejný propagandista. Je těžké uvěřit, že lze takto vodit za nos.

Když jsem spatřil na sloupu u zastávky MHD vedle programu kina neuvěřitelně chvástavý plakát protektorátního premiéra Petra Fialy, kde tvrdí, že Česko musí být stabilní, bezpečnou a vzdělanou zemí a že dělají, co je třeba, a restartují Česko, stoupl mi pravděpodobně tlak a hladina bílých krvinek.

Je těžké uvěřit, že génius je na svět přiváděn stejnou technologií jako idiot.