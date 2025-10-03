Zkreslené vidění - Hrob neznámého vojína
Planeta je poseta hroby neznámých vojínů. Většina z nich není označena, některé se staly posvátnými a ku výročí vítězství obřadně navštěvovanými davy, státníky a generály. Co si o válce a své oběti asi myslí dotyční vojíni, trefně vystihl Karel Kryl.
Psychicky zdravý člověk válku nechce. Má rád svoji rodinu, vlast, nic nemá proti sousedům, až na pár výjimek, a o válce neslyšel od nikoho nic dobrého. Sám ji nezažil. Většinou.
V době normalizační, tedy v 70. a 80. letech, jsme byli masírováni filmy a seriály o druhé světové válce. A jitra jsou zde tichá, Osvobození Prahy, Rudí horolezci, Čtyři z tanku a pes, Sedmnáct zastavení jara… Samozřejmě, ideologie z nich kapala jako pot a krev jejich hrdinů. Ovšem žilo ještě i dost pamětníků, takže jsme věděli, že zhruba tak nějak to bylo a že můžeme být rádi, že se nic takového už neděje. Ale za hranicemi si na nás brousili zuby zlí revanšisté, a proto jsme se občas v plynových maskách prošli lesem při branném cvičení. Nebo besedovali s milicionářem. Stříleli ze vzduchovky. Oblékali si atombordel. Já jsem pak bránil republiku na hranicích u Chebu. Ale spíš jsem dělal bachaře v kriminálu zvaném ČSSR.
Vojíni jsou kluci čerstvě dospělí v muže. Proto jsou zdraví, plní síly a neinformované naivity. Lehce zneužitelní a zmanipulovatelní. Pravda, láska a vlastenectví se přetaví během výcviku v militarismus a odhodlání padnout za cokoli, co je za cíl vytyčeno generály. Ďábel se směje z protějšího zákopu, bojujeme za naši věc a Bůh je s námi. Masomlýnek mele a kanonenfutr se doplňuje průběžně čerstvým zbožím. Život má menší cenu, než krabička cigaret. Morituri te salutant.
Mocní tohoto světa si hrají velmocenské šachy a my jim sloužíme jen coby nástroje jejich rozmarů a rozptýlení. Miliony mrtvých na všech frontách 2. světové války, války v Koreji, Hirošima, karibská krize, Vietnam, Afghánistán, Jugoslávie. Všude samá krev, mrtvoly, vydrancováno, zpustošeno, zkáza a zmar. A teď Ukrajina. Dva kolosy se perou, Čína se za rohem směje. Za počítači sedí chytrolíni s ukrovlajkami na profilu facebooku. Vláda nemá na důchody, ale na granáty na dluh ji miliard líto není. Generál Pavel v čele státu a poddaný lid je rozdělený na chciválky a chcimíry. Zvažuje se opět povinná vojenská služba.
Nasrat, jó, nasrat!
V Mostě, dne 14.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vůdce lidu
Chce se mi napsat svůdce, protože nezřídka tomu tak je. Někteří se tak cítí, a některým se i jejich sen vyplní. Ale nikomu takovou kariéru s klidným svědomím nemohu doporučit. Málokterý vůdce se dokáže včas stáhnout do ústraní.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Ostří hoši
Ostří hoši patří k těm, s nimiž se nediskutuje. Nemají to rádi. Když se rozhodnou, či dostanou příkaz od svého pána, musí být po jejich. Nemají svědomí, protože ho k ničemu nepotřebují.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 3
Dav je tupé zvíře řídící se instinkty a zapomínající mozek kdesi odložený vedle. Jedinec pozřený davem není zcela svéprávný ve smyslu vlastního myšlení. IQ davu nelze měřit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Diletant
Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Funkce
Funkce jsou spojeny s pravomocemi, a těmi je podmíněna a vynucována moc. Dostanou-li je nesprávní lidé, tedy ti, kdo je používají jen pro moc samu a vlastní potřebu, nastává tím větší morální peklo, o čím vyšší post se jedná.
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3