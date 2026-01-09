Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří
Ano. Sebejistota pramení ze sebedůvěry a ta z víry ve vlastní schopnosti. A není na tom nic špatného ani zvláštního. Je to dobré a pro společnost přínosné. Platí nicméně pravý opak, pokud sebejistotou oplývá hlupák, neřku-li organizovaná tlupa hlupáků. Kterou ovšem musí vést a usměrňovat inteligent.
Oproti tomu moudří lidé si nejsou jistí, zda své vědomosti a z nich vyplývající závěry mají a mohou šířit bez uzardění veřejně a za všech okolností.
Proto zatím naše přítomnost vypadá tak, jak vypadá. Proto politici brzdí pokrok a prosperitu administrativou, zákony a jinými překážkami, proto dosud stále nemáme čtyřdenní pracovní týden, proto se do veřejného prostoru dostali zrudlí liberálové, od kterých jsme si užili dost do roku 1989, a proto ráj, který nám slibují před každými volbami ti samí zvoleníchtiví zločinci, je pořád kdesi na obzoru. Ale, jak každý ví, dojít na obzor je podobné, jako hledat na konci duhy hrnec zlata. To spíš bych věřil, že nablízku je peklo.
Sebejistých hlupáků je plný internet. Ti placení se starají o obsah stránek, jež jsou součástí mainstreamové propagandy, ti dobrovolně dávající na odiv své myšlenkové a emotivní pochody se vrhají do diskuzí v hloučcích. Někteří si udělali živnost z vlastního života. Kultem blbství vychovávají podobně postižené obdivem k okamžiku ke stádnosti. Influenceři.
Sebejistých hlupáků jsou plné noviny. A televize. A rádia. Snaží se za nás myslet, přesvědčují nás, že bez nich bychom si nevěděli rady, hnětou nám realitu z polopravd, lží, výmysly a názory zveličují, nehodící se události zamlčují, i když se dějí téměř v sousední ulici. A říkají si média veřejné služby. A chlubí se svou nezávislostí a vyvážeností.
Sebejistých hlupáků je plný veřejný prostor. Kdysi jsem kroutil nevěřícně hlavou, když jsem četl nebo slyšel názory, rady a výhrůžky některých herců, zpěváků a jiných známých osobností například před některými volbami. Tak třeba Bára Basiková hodlala roku 2013 opustit republiku kvůli zvolení Miloše Zemana prezidentem, Zdeněk Svěrák kritizoval Andreje Babiše či Jan Hrušínský horoval na facebooku za přijetí eura. Dneska jsem si už zvykl.
Vlastně o těch moudrých jsem dosud mnoho neřekl. Oni totiž nejsou tolik slyšet ani vidět. Nespustí křik a kvikot, když jim někdo šlápne na kuří oko. Nepletou se nikomu do života. Neotravují nás.
Proto nám vládnou jen sebevědomí psychopaté.
V Mostě, dne 21.7. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Tmáři
Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Za 7 miliard let
Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Dětem se nemá lhát
Děti jsou prý nepopsaná kniha. Ačkoli o této teorii mám své pochybnosti, vřele souhlasím s tím, že v ní není třeba nadměrně škrtat, dělat pravopisné chyby, trhat listy a polévat ji černým inkoustem.
Jindřich Kubánek
Události na ČT1
Tímto článkem se přidávám k těm, kteří chtějí co nejdříve opustit NATO, tedy spolek obranný, který se aktuálně projevuje jinak.
- Počet článků 415
- Celková karma 14,39
- Průměrná čtenost 289x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3