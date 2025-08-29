Zkreslené vidění – Funkce
Vzpomněl jsem si na úsloví dej blbci funkci, bič si už najde sám. Neboli jsou lidé, kteří tíhu odpovědnosti neunesou, a u nichž se zakrátko v novém postavení projeví naplno jejich dosud potlačované špatné vlastnosti a zanedbaná výchova.
Stává se to často utiskovaným či dosud přehlíženým slouhům, kteří se nějakým způsobem nebo zvláštním nedopatřením dokázali vyšplhat o malý kousek výš na pracovním, společenském či jiném žebříčku vážnosti nebo úspěšnosti.
Tak se z řadového člena nádvorní party poklízečů stane mistr pérující mlaďase v zácviku. Z donašeče a udavače tajný spolupracovník státní policie, který napráská i vlastního dědečka za zločin meteorismu proti klimatické pohodě deset minut po pozření fazolové polévky. Z podržtašky a řadového mafiána ministr čehokoli a z profesora brněnské university premiér ČR. A o kariéře prodavačky Nagyové nedávno Prima vysílala osmidílný seriál Sedm schodů k moci. Často se například o umělcích v takovém případě říká, že trpí slavomamem, nebo že neunesli svou slávu. A o prostých lidech, že zpanštěli.
Znám několik lidí, který stoupla sláva do hlavy natolik, že si myslí, že mají jakési morální pověření rozumět všemu, co uznají za vhodné komentovat. Za všechny bych jmenoval aspoň herce Jana Hrušínského, který se před několika lety prohlásil na netu jakýmsi euroobčanem, či Zdeňka Svěráka, co tu a tam uděluje rady jak politikům, tak veřejnosti. Jinak mám tyto pány rád a vážím si jejich práce. Ale ať dělají jen tu.
Tragédie současnosti je v tom, že mnohé funkce mají lidé, kteří by mohli ostatním prospívat a pomáhat. Kdyby chtěli a byli toho schopni. Od toho ostatně funkce jsou. Když se ovšem děje pravý opak, je situace zralá na občanský odpor. Kreatury, jež si ke svému obrazu vytvořeným volebním zákonem ukradli stát, škodí tak, jak ještě nikdy žádní idealisté, zloději, zaprodanci ani vrazi neškodili. Nazývat je psychopaty by patrně znamenalo zlehčovat jejich zločiny. Ano, mluvím o státu, kde podle tvrzení Pětispolku vládne demokracie. Kde se na státníky a národy za hranicemi díváme očima americké diplomacie. Kde je svoboda slova, která morálního mrzáka Pavla Novotného nechá starostovat Řeporyjím, děkana VŠE Miroslava Ševčíka za účast na demonstraci vyhazuje z práce a zpěváka Hnídka se snaží kriminalizovat. Kde vlaje víc vlajek EU, než v samotném Bruselu.
Ne každý Honza může být králem.
Maďarsko, Tapolca, 20.3. a Most, 25.3. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 2
Není sporu o tom, že televizní vysílání není na příliš vysoké inteligenční úrovni. Je určené široké veřejnosti, a ta chce být spíše bavena, než poučována. S internetem je to podobné. A tím spíše jde o nástroje ovlivňování davů.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Odborné vyšetření
Není nad to, svěřit se do péče odborníka. Má-li člověk k němu důvěru. Hrozné je, pokud se za odborníka vydává šarlatán. A je potom jedno, jestli jde o chiromantika nebo absolventa University Karlovy.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Občanská neposlušnost
Despocie, diktatury a totality se udržují u moci tichou podporou mlčící většiny. U níž se po nějakém čase projevují příznaky tzv. stockholmského syndromu. Neboli ovládaní považují násilníky za své ochránce.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Myšlení
Pro některé je zdrojem obživy, pro jiné přepychem. Někteří přemýšlejí sami, další rádi nechají za sebe myslet jiné. Někteří myslí, že myslí, přitom jen přebírají úsudky a předsudky. Jak neřekl Descartes: „Nemyslím, tedy nejsem.“.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Katastrofa
Stát nemá strkat svůj všetečný nos do věcí, po nichž mu nic není. Rád by přikazoval občanovi, co má jíst, co si má myslet a jak má žít. Že to tak úplně zatím nejde, z toho některým ideologům pobolívá hlava a svědí ruka.
- Počet článků 395
- Celková karma 14,35
- Průměrná čtenost 294x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3