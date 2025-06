Zkreslené vidění - Dva druhy zločinců

Nikdo není svatý, ale málokdo má zločin coby své životní poslání. Ačkoli tací se vyskytují dokonce i na televizní obrazovce a volebních lístcích. Pokud se špatnosti a zhovadilosti netrestají, roste počet pachatelů i jejich drzost.

Zločinci jsou také lidé a napohled jsou od slušných občanů nerozeznatelní. Stejně jako komunisté, teroristé zelení, islámští i jiní, tajní policisté, marťané a daňoví kontroloři. A Židé, pochopitelně.

Samozřejmě, s těmi Židy to byl vtip. Snad jste to tak i pochopili. Jen mám nedobrý pocit, že se znovu objevují již dávno zapomenuté předsudky. Někteří opět potřebují nalézat obětního beránka svých neúspěchů. Doufám, že pogromy zůstaly dávnou minulostí.

Zákony jsou zapotřebí proto, že si lidé nevěří a mají vrozené sklony k páchání nepravostí a leváren. Nejbezpečnější a nejšťastnější lidé žijí v zemi, která jich nemá zapotřebí tolik, že se v nich ani stádo právníků a soudců nedokáže jednoznačně zorientovat. Čímž narážím na stav panující v naší justici. Ačkoli s právem nemám žádný konkrétní konflikt. Ale nejsem hluchý, slepý a zcela blbý.

Zákony jsou vždy takové, jací jsou ti, kdo je tvoří, režim, v kterém fungují, a důslednost, s kterou se vymáhají. Proto je možné, že se kriminalizují nesprávné názory, špiní se pověst lidí, kteří se odmítají podvolovat propagandě svazáků a rudých liberálů, hanobí se nezávislé internetové zpravodajství, zakazují se koncerty nepohodlných zpěváků, cenzura se u předem podělaných nahrazuje autocenzurou… Jako by se vracela doba normalizace. Jestli bych měl uvést někoho konkrétního, koho se to týká, tak třeba MUDr. Lukáše Pollerta, děkana Miroslava Ševčíka, MUDr. Soni Pekové, Jaromíra Nohavici, Pepy Nose, Pavla Hejátka, Parlamentních listů, Protiproudu atd., další mnohé znáte a lze je nalézt i na seznamech, z nichž některé i samozvaní majitelé nejsvětější pravdy zveřejňují na internetu. Což by pravděpodobně bylo trestné v případě, že by něco podobného páchali jejich oponenti.

O zlodějinách politicko-ekonomické mafie snad ani psát nebudu. I tak je vláda, parlament, soudy a policie součástí téže party, která je nestíhatelná, nepotrestatelná a stejně necitelná a neukojitelná ve svých potřebách jako pořádně velká černá díra. Drobní zlodějíčkové, kteří ukradnou v Kaufladu salám a vodku, jsou mi stokrát sympatičtější, než verbež, co mi tahá z kapsy peníze na každém kroku a v lepším případě je utrácí třeba za stíhačky F-35 nebo sociální dávky pro ukrajinské imigranty. V horším bakšiš zmizí zcela beze stopy.

A dokud bude držet ochranný patronát nad zvířetem Pavlem Novotným sám ministr vnitra Vít Rakušan, spravedlnost bude opravdu nejen slepá, ale i dost nechutně zdrogovaná holka.

V Mostě, dne 4.1. LP 2024