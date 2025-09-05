Zkreslené vidění – Diletant

Diletant je opakem odborníka. Je to nadšenec zapálený pro svou činnost, a od té se nedá odradit nikým, ničím a nikdy. Diletantů je záhodno se obávat.
Manželka Milenka mi říká, že nemám používat cizí slova. Souhlasím, když máme česká, řeknu to česky. Diletant je nedouk, nedovzdělanec, samouk neboli odborník bez odbornosti.

Abych stále jen netepal do politiků, zdejších neutěšených poměrů, kvetoucí blbosti a dalších hrůz dneška, musím se sebekriticky doznat, že i já se do tohoto zástupu podivných lidiček řadím. Spíše tedy řadil jsem se. Před lety jsem dělal grafologické rozbory. Několikrát jsem předtím jezdil do Prahy na semináře a kursy vedené předními experty v oboru psychologie písma, symboliky kresby stromu a podobných věcí. Sháněl jsem literaturu, dělal si výpisky, trávil hodiny nad rukopisy příbuzných, slavných lidí, klientů i známých a vypracovával posudky. Kazil si oči, porovnával, dával do souvislostí, formuloval závěry a většinou i sklízel úspěch a uznání. A několikrát se i zmýlil. Ovšem do té míry jsem nezpychl, abych si začal myslet, že se tím uživím. A 98 % práce jsem dělal zdarma. Což by měl dělat každý diletant, čili člověk, který má nějakou činnost jako koníčka a nemůže se s klidným svědomím zaručit za svou bezchybnost. Dodnes mi někteří lidé nechtějí ukázat svůj rukopis. Snad z obavy, abych neodhalil nějakou skvrnu na jejich charakteru.

Diletantů je všude plno. Ale na rozdíl ode mne si nechávají více než slušně za svou činnost zaplatit. Nebudu psát, jak to bylo do roku 1989, za vlády rudých posluhů. Ovšem po převratu v roce 1990 a dále to viditelně začalo na nejvyšších postech. Bez zahraničních našeptávačů by polistopadoví ministři byli nahraní. V zajetí ideálů o politice byl zjevně i pravdovítězný svatý prezident Václav Havel a nebýt komunistické šedé eminence Mariána Čalfy, ještě dnes by bloudil po hradě. Pokud by byl vůbec federálním parlamentem zvolen. Poté, co skončila éra trafik za disidentský kamarádčoft, přehouplo se vše pozvolna do mafiánského obchodování. Dnes již nejde ve vládě a okolních sférách o nějakou odbornost nebo profesionalitu, ale jen o to, aby vybrané loutky byly zcela poslušné a plnily pokyny svých chlebodárců. Jestli zrazují svůj národ, voliče, poslání nebo úřad, či jednají přímo proti zájmům občanů, nezajímá ani policii, ani soudy. Vždyť tam jsou také spřízněné a zavázané duše.

A jsou nejen v politice. Řídí autobusy, stavějí domy, vychovávají děti, léčí, střeží, radí, velí, křičí, udávají, škrtí, otravují.

Nadšení, nesebekritičtí, sebevědomí, neomylní. Nevymýtitelní a nesmrtelní.

V Mostě, 28.3. LP 2024

pátek 5.9.2025 13:30

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 396
  • Celková karma 15,07
  • Průměrná čtenost 294x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

