Zkreslené vidění - Demokracie a totalita
Dezinformace znamená šíření záměrně nepravdivých informací s cílem ovlivnit rozhodování nebo názory těch, kteří je přijímají. Tak praví ministerstvo vnitra.
Když někdo poučuje a peskuje druhé za něco, co sám dělá, a cítí se přitom být morálně na výši, říká se, že káže vodu a pije víno. Nebo také, že je to chucpe. Což je z hebrejštiny převzatý výraz pro opovážlivost beze studu. A připomínka kabinetu Petra Fialy.
Panstvo bývá obvykle znejistělé, pokud nemá pod svou kontrolou, co lidé říkají. Rádo by mělo i to, co si kdo myslí, ale tak daleko zatím nejsme. Zaplaťpánbů. Protože myšlenky se šíří slovem, snaží se vládci ty pro ně nepohodlné umlčet. V demokracii se lži a dezinformace zkompromitují samy, protože otevřenost a informovanost slouží veřejnosti. V demokratúře, tedy systému na demokracii si jen hrajícím, je nutno postupovat represivně. Tedy zákazy vydávání novin, odebíráním licence, soudními procesy s názorovými oponenty, vypínáním webů a všemi odstíny cenzury. A také očerňováním původců kontraverzních názorů, jejich diskreditací, pomluvami, hanlivým přirovnáváním k ďáblům z historie (Hitler, Stalin atd.), podsouváním nekalých úmyslů (pátá kolona, placený agent, rasista aj.) a znevažováním odbornosti nebo vyhazováním ze zaměstnání. A to vše, pochopitelně, v mezích zákona a bez jakéhokoli písemného dokladu. Ono totiž není zcela vyloučeno, že se režim někdy neotočí. Což by nemuselo být sluhům líbajícím vládní řitě milé.
V době předpřevratové, tedy v normalizačních 70. a 80. letech, bylo synonymem svobody, demokracie a volnosti vše, co přicházelo ze Západu. Vysílání Svobodné Evropy, tuzexové zboží, signál rakouské a západoněmecké televize, povědomí o osvobození Plzně americkou armádou. A vše, co stálo v odporu proti rudým papalášům. Tedy celá kontrakultura, ignorance disidentů a pasivní postoje šedé zóny. Po listopadu ´89 se celkem dlouho zdálo, že se nic podobného minulému režimu nemůže a nesmí vrátit. Nyní je zcela jasné, že se onen kdysi svobodomyslný Západ nechal ochočit fanatickými svazáky a naši vzorní místodržitelé se nás snaží dovést do komunistického ráje oklikou a odemykají zadní vrátka paklíčem. Jestli je včas nezastavíme, budou nás proklínat ještě naši vnuci.
Cenzura znamená zákaz přicházející shora. Od cenzora, služebné duše moci. Myslíme si něco, co je nutné zakázat. Ještě stále je to dobré. Autocenzura nepotřebuje prostředníka. Cenzorem jsme sami, naše obava, předpodělanost či strach. Už nás mají?
Demokracie nebo totalita?
V Mostě, 25.4. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Štěstí
Je štěstí muška jenom zlatá? Někdy se zdá zlatou muškou i pěkně protivný a zákeřný ovád. Neštěstí je, když máme za to, že se není třeba přičinit, aby se štěstí dostavilo. A čekáme na zázrak a osud.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hrob neznámého vojína
Ať se páni perou mezi sebou. Ať se svléknou do trenek a někde v ringu si nafackují. Ať se navzájem zkopají do kuličky, jestli se jim chce. Ať se třeba pozabíjejí. Ale ať do toho nezatahují nás!
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vůdce lidu
Chce se mi napsat svůdce, protože nezřídka tomu tak je. Někteří se tak cítí, a některým se i jejich sen vyplní. Ale nikomu takovou kariéru s klidným svědomím nemohu doporučit. Málokterý vůdce se dokáže včas stáhnout do ústraní.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Ostří hoši
Ostří hoši patří k těm, s nimiž se nediskutuje. Nemají to rádi. Když se rozhodnou, či dostanou příkaz od svého pána, musí být po jejich. Nemají svědomí, protože ho k ničemu nepotřebují.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Mozek 3
Dav je tupé zvíře řídící se instinkty a zapomínající mozek kdesi odložený vedle. Jedinec pozřený davem není zcela svéprávný ve smyslu vlastního myšlení. IQ davu nelze měřit.
|Další články autora
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií
Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...
Nemrah odmítl v Dozimetru vypovídat, Dovhomilja mluvil o vlivu STAN a TOP 09
Aktualizujeme V pátek pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá klíčový svědek v celém případu Pavel...
Podezřelý kufr v centru Plzně. Policie zastavila okolní dopravu
Policisté uzavřeli v pátek před druhou hodinou odpoledne okolí pomníku Díky, Ameriko! v centru...
Budapešť, pokus číslo dva. Na Aljašce Putin naštval Trumpa výkladem o historii
Americký prezident Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin se mají znovu setkat, tentokrát v...
ANALÝZA: Orbán se tetelí blahem. Podepíše se Budapešťské memorandum 2.0?
Premium Dvě a půl hodiny si ve čtvrtek telefonovali Donald Trump a Vladimir Putin. Hlavní výsledek? Další...
Výjimečný soubor staveb na Vysočině nedaleko Toulovcových maštalí a CHKO Železné hory
Proseč - Česká Rybná, okres Chrudim
9 900 000 Kč
- Počet článků 402
- Celková karma 14,24
- Průměrná čtenost 293x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3