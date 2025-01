Zkreslené vidění - Chyby doktorů a učitelů

Chyby dělá každý. Ale jenom blbec se z nich nepoučí. Když je chyb už tolik, že to spíš vypadá na sabotáž, je na čase se zamyslet nad pojmy vlastizrada, protektorát nebo banánová republika.

Udělali jsme mnohé věci dost špatně. Přesněji řečeno – dopustili jsme, aby je za nás mohli udělat lidé, kteří by za ně ve spravedlivějším politickém systému měli být morálně a trestně odpovědní. Ale znáte to. Čím větší lejno, tím míň smrdí.

Když člověk něco prošvihne, opomene, zvrtá nebo splete, zpravidla za to pyká při nejbližší příležitosti. Proto není radno rušit neuváženě pojištění bytu, neboť jestliže hned den poté nevyhoříte, jistě vás sousedi alespoň vytopí. Proto je dobré zkontrolovat si občas datum platnosti občanského průkazu, protože i za to můžete dostat od pilného policisty pokutu. Tak i já jsem se už naučil, že 4. června se slaví nejen v USA Den nezávislosti, ale i u nás doma narozeniny Milenky, mé ženy, a 24. ledna její svátek. Je to dobré vědět pro klid v rodině. Výročí svatby máme… no, máme. Každý rok.

Než se pustím tradičně do tepání politiků, musím si rýpnout do vlastních řad. Protože za to, jak špinavý máme vlastní dvorek, si můžeme v první řadě sami. Dali jsme si lehce namluvit, že dohnívající normalizační režim byl pouze špatný a dobří jsme v něm byli jen my. Nebudu vyjmenovávat všechno, co považuji z dnešního pohledu za jeho klady a zápory. Je to věc každého, srovnávat mohou především pamětníci. Ten dnešní mi vychází o dost horší. Snad je to tím, že je tolik aktuální a onomu rudému značně podobný. Lákadlo konzumu přišlo po převratu v 89. roce v kvalitativně lepším hávu, než mohlo nabídnout Bratrstvo rudé pracky. A ty vyhlídky živené sliby nových věrozvěstů! Do deseti let předhoníme Rakousko! Uvěřili jsme, že máme demokracii. Čemuž spousta lidí věří dodnes. Tedy ti hluší, slepí, prostoduší, zmanipulovaní a jinak postižení poddaní. A v neposlední řadě jsme zanedbali dějepis, tedy spíše historii. Jinak by přeci nemohla projít parlamentem i senátem smlouva o pobytu spřátelených vojsk na našem území. Co dalo práce zbavit se blech v kožichu, a dostaneme vši!

Netvrdím, že každý poslanec nebo senátor je špatný člověk jen proto, že je namočen v něčem tak špinavém, jako je politika. Ale dav je hrozná bestie. Sežere slušné lidi a udělá z nich všehoschopné loutky. Ti, kteří jsou alespoň trochu ještě lidé, mnohdy ani netuší, jakému netvorovi vlastně slouží.

Můžeme říci, že my víme?