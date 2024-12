Zkreslené vidění - Chlast a blbost

Zblbnout se dá ze všeho, co člověku dostatečně dlouho nebo intenzivně narušuje mozkové buňky. Naštěstí ty se částečně regenerují, takže abstinence je nesmysl. Kdo už zblbl, tomu ale pomáhej pánbůh! A někdo to má od narození.

Jsou různé příčiny, proč se z člověka stane alkoholik. Nemám ovšem takovou osobní zkušenost, proto si netroufám v této věci nikomu radit. Snad je to nedostatek odhodlání bez drogy čelit drsnému světu, možná uvědomnění si bezvýchodnosti života nebo podlehnutí špatné společnosti.

S alkoholem měli potíže mnozí. Někteří se z té závislosti vyvlékli. Jen namátkou si vzpomínám, že Jaromír Nohavica se úspěšně léčil ze zajetí chlastu. O čemž je i film Rok ďábla. A nejen s alkoholem. S různými opiáty se v mládí dostali do styku téměř všichni, ale jen někteří jim podlehli. Riziky stáří jsou léky. Ne o moc méně nebezpečné, než kdysi marihuana pro květinové děti i máničky, později extáze a crack, a co já vím jaká svinstva kdo a proč bere dnes. Spotřeba toho všeho také stoupá a zároveň se snižuje IQ populace. Čemuž pomáhá i kolabující úroveň školství a morální zmatek vyvolávaný ideologizací veřejného prostoru. Natalita populace blbů a příliv nevzdělaných imigrantů dále táhne společnost k realitě, kterou dobře popisuje Absurdistán. Film, který býval v době svého natočení komediální sci-fi a dnes je téměř aktuální tragédií.

Jednou z největších potíží dnešní doby jsou příliš hlasití blbci, kteří se dostali k moci. Ačkoli spíše než blbci, bych měl říci nepřiměřeně sebevědomí psychopaté. Protože pouhý nedostatek inteligence rozhodně není to, co je spojuje. Jejich společnými vlastnostmi jsou schopnost lhát bez jakýchkoli rozpaků nebo výčitek svědomí, přizpůsobivost, že by závistí bledl i chameleon v černé díře, zrada čehokoli a kohokoli ve prospěch chlebodárce, jemuž tyto postavy slouží, bezcharakternost a opovrhování plebsem, který nikdy nedosáhne ani na špičky jejich bot.

Ale zpravidla pláču sice dobře, ale na špatném hrobě, jak říkal v jedné scénce už Felix Holzmann. Za všechny nešvary, které se mi nelíbí, si můžu sám. A vy, kteří to máte podobně. Za výletníky z Ukrajiny, za krocení davů smyšleným covidem a dušení duší hadry, za rozkrádání našeho státu politickou mafií, za služebnost televize a rozhlasu, za snahy o cenzuru internetu, za volební podvody, za ohlupování dětí školou a nedovolenou agitaci tamtéž, za rozdělování společnosti a skandalizování nositelů jiných názorů, než si přejí vládci, a další těžko napravitelné hrůzy. Nedávali jsme si pozor a pustili je k lizu. Moc je nenasytná bestie.

Ta sebranka sama neodejde.

Kdyby radši chlastali.