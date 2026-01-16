Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad
Výrobci hesel a klišé, neboli ustálených slovních spojení, dobře vědí, jak prodat své záměry a myšlenky veřejnosti. Mnohá taková tvrzení jsme přijali jako fakta, o kterých se ani nepřemýšlí. Která jsou natolik samozřejmá, že to nikoho nenapadne. V církvi se témuž jevu říká dogma.
Propaganda velmi často zneužívá obrat boj proti něčemu, za něco. Nacisté tak podle týdeníků v protektorátních kinech bojovali za novou Evropu. Za několik let po válce českoslovenští zemědělci bojovali o zrno. Bojovalo se i proti mandelince bramborové, kterou nám na pole házela americká letadla. Průběžně se bojovalo za splnění pětiletek a plánu výroby. V roce 1968 za očistu strany a společnosti a krátce nato se titíž bojovníci vyhazovali z práce. Třídní boj pokračoval proti chartistům. A stále se bojovalo za mír a současně chrastilo zbraněmi ostošest. Boj za lidská práva zdolal komunisty v celé Evropě. Nějakou dobu poté se proti ničemu nebojovalo, to ale propaganda jen odpočívala. Dnes bojujeme proti nemocem, proti dezinformacím, proti změně klimatu, za rovnost pohlaví a za mír opravdu těmi zbraněmi. A znovu pod vedením Německa za novou Evropu. No, jednou se to už musí povést… říkají si asi.
K tomu farmaceutickému průmyslu. Představte si, že někdo objeví zázračnou mast a šťávičku, po nichž budeme věčně zdraví a téměř nesmrtelní. Rakovina, infarkt i chřipka a další nemoce se odstěhují zprvu do historie, pak do pohádek a pověstí. Lékaři se přeškolí na psychology a lékárníci odejdou do výslužby. Ovšem dokážete si představit, že jste šéfem Pfitzeru, a nikdo si nekoupí ani cucavé bonbóny proti kašli? Myslíte si opravdu, že úsilí výrobců léků směřuje k vymýcení nemocí?
S výrobci zbraní je to podobné. Přiznejme si, že film Kdyby tisíc klarinetů byla jen filmová fikce. Státy sice podepisují různé smlouvy o míru, neútočení a spojenectví, ale závist a nedůvěra je jim stejně blízká jako lidem. Proto se například americký Lockheed Martin pravděpodobně tetelí radostí z každého nového konfliktu. A česká vláda a Ukrajina? Na granáty si panstvo vypůjčilo miliardy, ale na důchody se jim nedostává. Blahoslavení chudí duchem. Morální mrzáci.
Propaganda pokračovatelů komunistických utopií jede na plné obrátky. Vidí to jen generace, která pamatuje alespoň normalizaci. Ta ale postupně vymírá. Zase se bojuje za lepší svět, proti zpátečníkům, za vítězství dobra.
Do posledního padlého!
V Mostě, dne 24.7. LP 2024
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří
Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Tmáři
Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění – Vědci zjistili
Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Za 7 miliard let
Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.
Jindřich Kubánek
Zkreslené vidění - Dětem se nemá lhát
Děti jsou prý nepopsaná kniha. Ačkoli o této teorii mám své pochybnosti, vřele souhlasím s tím, že v ní není třeba nadměrně škrtat, dělat pravopisné chyby, trhat listy a polévat ji černým inkoustem.
|Další články autora
Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu
Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...
Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu
Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností
Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci...
Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf
Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o...
V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc
V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují...
Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou
Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....
Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou
Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....
Prodej rodinného domu 160 m2, pozemek 450 m2
Sojovice, okres Mladá Boleslav
13 950 000 Kč
- Počet článků 416
- Celková karma 13,63
- Průměrná čtenost 289x
Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.
Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.
Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3