Zkreslené vidění - Bláhový předpoklad

To, že se proti něčemu bojuje, znamená pouze, že státní propaganda má zájem na tom, aby se do vzájemně sdíleného úsilí zapojila i co nejširší veřejnost. Což nic nevypovídá o ušlechtilosti či správnosti onoho konfliktu.

Výrobci hesel a klišé, neboli ustálených slovních spojení, dobře vědí, jak prodat své záměry a myšlenky veřejnosti. Mnohá taková tvrzení jsme přijali jako fakta, o kterých se ani nepřemýšlí. Která jsou natolik samozřejmá, že to nikoho nenapadne. V církvi se témuž jevu říká dogma.

Propaganda velmi často zneužívá obrat boj proti něčemu, za něco. Nacisté tak podle týdeníků v protektorátních kinech bojovali za novou Evropu. Za několik let po válce českoslovenští zemědělci bojovali o zrno. Bojovalo se i proti mandelince bramborové, kterou nám na pole házela americká letadla. Průběžně se bojovalo za splnění pětiletek a plánu výroby. V roce 1968 za očistu strany a společnosti a krátce nato se titíž bojovníci vyhazovali z práce. Třídní boj pokračoval proti chartistům. A stále se bojovalo za mír a současně chrastilo zbraněmi ostošest. Boj za lidská práva zdolal komunisty v celé Evropě. Nějakou dobu poté se proti ničemu nebojovalo, to ale propaganda jen odpočívala. Dnes bojujeme proti nemocem, proti dezinformacím, proti změně klimatu, za rovnost pohlaví a za mír opravdu těmi zbraněmi. A znovu pod vedením Německa za novou Evropu. No, jednou se to už musí povést… říkají si asi.

K tomu farmaceutickému průmyslu. Představte si, že někdo objeví zázračnou mast a šťávičku, po nichž budeme věčně zdraví a téměř nesmrtelní. Rakovina, infarkt i chřipka a další nemoce se odstěhují zprvu do historie, pak do pohádek a pověstí. Lékaři se přeškolí na psychology a lékárníci odejdou do výslužby. Ovšem dokážete si představit, že jste šéfem Pfitzeru, a nikdo si nekoupí ani cucavé bonbóny proti kašli? Myslíte si opravdu, že úsilí výrobců léků směřuje k vymýcení nemocí?

S výrobci zbraní je to podobné. Přiznejme si, že film Kdyby tisíc klarinetů byla jen filmová fikce. Státy sice podepisují různé smlouvy o míru, neútočení a spojenectví, ale závist a nedůvěra je jim stejně blízká jako lidem. Proto se například americký Lockheed Martin pravděpodobně tetelí radostí z každého nového konfliktu. A česká vláda a Ukrajina? Na granáty si panstvo vypůjčilo miliardy, ale na důchody se jim nedostává. Blahoslavení chudí duchem. Morální mrzáci.

Propaganda pokračovatelů komunistických utopií jede na plné obrátky. Vidí to jen generace, která pamatuje alespoň normalizaci. Ta ale postupně vymírá. Zase se bojuje za lepší svět, proti zpátečníkům, za vítězství dobra.

Do posledního padlého!

V Mostě, dne 24.7. LP 2024

Autor: Jindřich Kubánek | pátek 16.1.2026 13:30 | karma článku: 8,27 | přečteno: 70x

Další články autora

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Hlupáci a moudří

Sebejistí hlupáci jsou tím hlasitější, čím déle je pokládáme za nehodné pozornosti. Tedy – tak to bývalo. Nyní jsou už všude a strašně se množí. Ale i morové rány měly svůj konec.

9.1.2026 v 13:30 | Karma: 14,87 | Přečteno: 224x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Tmáři

Tmáři jsou idealističtí fanatici mající moc působit na lidi. Tmářství je něco jako osvěta naopak, výchova ke lži a nevědomosti. Být tmářem znamená být součástí sekty, nemocen zlem, klamem, posedlostí škodit.

2.1.2026 v 13:30 | Karma: 13,97 | Přečteno: 201x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění – Vědci zjistili

Vědci se prý shodují na lecčems. Třeba, že CO2 produkovaný lidstvem působí klimatickou katastrofu, že dojdou zásoby ropy, že vejce jsou viníkem cholesterolu. Ale znáte to – třeba s prospěšností mléka je to každých pár let jinak.

26.12.2025 v 13:30 | Karma: 17,74 | Přečteno: 312x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Za 7 miliard let

Někteří se domnívají, že vědí, co nás čeká za dvacet let. Ekologičtí teroristé nás děsí katastrofickými scénáři budoucnosti. A stejně jako třeba za kovidu jedinou svatou pravdu mají vědci ve službách ideologů. Ostatní mají smůlu.

19.12.2025 v 13:30 | Karma: 14,24 | Přečteno: 202x | Diskuse | Společnost

Jindřich Kubánek

Zkreslené vidění - Dětem se nemá lhát

Děti jsou prý nepopsaná kniha. Ačkoli o této teorii mám své pochybnosti, vřele souhlasím s tím, že v ní není třeba nadměrně škrtat, dělat pravopisné chyby, trhat listy a polévat ji černým inkoustem.

12.12.2025 v 13:30 | Karma: 0 | Přečteno: 37x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.
12. ledna 2026  12:35

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....

Jak zaplatit parkování v Praze po konci aplikace MPLA? Máme přehled možností

V ulici Jaselská nedaleko Vítězného náměstí v Praze 6 jsou již v ulicích...
12. ledna 2026  19:01

Od Nového roku nemůžou řidiči pro placení krátkodobého stání v hlavním městě používat aplikaci...

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek
16. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o...

V Sanatoriu Pálava se kontrolují nedodělky,provozovatel stavbu převezme za měsíc

ilustrační snímek
16. ledna 2026  14:45,  aktualizováno  14:45

V Sanatoriu Pálava v Pasohlávkách na Brněnsku, jehož stavba je již dokončená, se nyní kontrolují...

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek
16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....

Zlínská zoo připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou

ilustrační snímek
16. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Zlínská zoologická zahrada připravuje stavbu expozic inspirovaných Indonésií a její faunou....

Jindřich Kubánek

  • Počet článků 416
  • Celková karma 13,63
  • Průměrná čtenost 289x
Jsem expresident KKR, dárce plazmy, skládám básně, písně, musím je i sám interpretovat (nikdo jiný na to není) pomocí kytary a jiných hudebních nástrojů, zabýval jsem se grafologií, sloužil jsem u PS, vedl pionýry, byl finančním poradcem a klapkařem...

Věřím, že inteligentní člověk je schopen s jiným inteligentním člověkem se vždy domluvit. Jestliže oba chtějí. S těmi ostatními jak kdy. A že stejnou věc lze vidět i jinak.

Čulibrka uveřejňuji s 100týdenním zpožděním každý pátek v 13.30 hodin.

Rád si přečtu vaše názory v debatě. Jakékoli. Napsat mi můžete i na https://www.facebook.com/jindrich.kubanek.3

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.