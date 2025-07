Výzva. Moje životní příležitost.

Životní výzva. Nikdy nepřekonáš výzvu tím, že se ji pokusíš zmenšit, ale tím že sám budeš lepší.

Mojí největší životní příležitostí a změnou bylo založení pobočky české firmy v USA, v Indianě. Firma vyráběla modelářské výrobky, což jsou dálkově ovládaná letadla a helikoptéry.



O podobném podnikání jsem nic nevěděl, nikdy jsem se o to nezajímal, ale příležitost odjet do cizí země byla neodolatelná.

Už první rozhodování, kde firmu založit, bylo docela zajímavé. Představte si, jenom když se podíváte na mapu USA, jak si vyberete místo, kam byznys umístíte?



Samozřejmě každý by chtěl na Floridu nebo do Kalifornie, ale tam, když jste začínající firma, narážíte na prostředí méně vhodné pro byznys (třeba vyšší daně).

Já odjel za úspěchem a ne si jet odpočinout do USA, tak pro mne byznysové důvody byly důležitější.



Tak jsem hledal a hledal, až jsem vybral Indianu (samá rovina, samé pole a žádné hory, fakt pro žití žádné skvělé místo, prostě „velká nuda“).

Vedly mne k tomu 3 prosté byznysové důvody:

1. nízké daně

2. Indiana je zhruba uprostřed USA, poštovné na východní nebo západní pobřeží stojí zhruba stejně

3. v Indianě je centrála modelářů v USA, takže se tam často sjíždějí na různé akce



Tak jsem odjel do USA, sice za zajímavou výzvou, ale taky úplně do neznáma.

Nicméně mi tamější pobyt a získané zkušenosti strašně moc přinesly pro osobní život, profesně mne naučil pobyt v USA jak má fungovat služba v B2B. V USA když vám někdo zavolá nebo napíše email, tak MUSÍTE odpovědět do 24 hodin, jinak už nemusíte.



Jak to obchodně dopadlo?

Obrat v třetím roce USD 1 milion a čistý zisk 8%. Prostě se to skvěle povedlo.



Jednu věc ale mohu říci s jistotou, že když se vrátíte domů, tak „JSTE PYŠNÍ, ŽE JSTE ČEŠI“.

Amerika byla pro mne před odjezdem obdivuhodná země s obdivuhodnými lidmi, ale skutečnost byla trochu jiná.

Jindřich Ježek