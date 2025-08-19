Úspěch.
Úspěch: Před pár měsíci jsem se šel podívat do hospody na fotbal a poslouchám diskuze kolem sebe.
Seděl tam lehce podroušený chlápek, na lístku „plot z čárek za pivo“ a nějak jsem se mu zalíbil a chtěl si povídat. Nechtěl jsem být „nezdvořilej“, tak jsem ho nechal a nakonec jsme došli k mému sousedovi, kterého oba známe.
Soused je hodně úspěšný chlap, hrozně slušný, vzdělaný a neuvěřitelně pracovitý člověk a tenhle „hospodský týpek“ se do něj začal navážet, že „ten pracháč“ svoje peníze „určitě ukradl“, že měl „určitě štěstí“, že byl „ve správný čas na správném místě“ atd.
Tak jsem podotkl, že ten „pracháč“ většinou jezdí domů kolem 21 hod z práce, ještě doma pracuje a často jezdí do práce i o víkendech.
Odpovědí bylo „Pch, to já bych taky jezdil za ty peníze“. Tak jsem se ho zeptal „kolik máš dneska piv?“, asi 12 kousků mi odpověděl. Tak mu říkám „Ten pracháč“ pracuje večer, když ty piješ pivo a pak pracuje brzy ráno, když ještě vyspáváš opici. Co myslíš, kdo si více zaslouží tyhle velký peníze?
To že byl docela naštvaný je Vám asi jasný, ale toho týpka jsem v týhle hospodě už nikdy neviděl.
Co myslíte, šel studovat, aby dohnal „toho pracháče“ a zvýšil svoje pracovní úsilí nebo změnil jenom hospodu?
Někteří lidé sní o úspěchu, zatímco jiní vstanou a tvrdě na něm pracují.
Jindřich Ježek
Ambice něčeho dosáhnout.
Miř výš, až na měsíc, i když mineš tak skončíš mezi hvězdami. Svět nabízí skvělé příležitosti, nebojte se něco dokázat, jsme jako Češi hodně dobří, jenom se podceňujeme.
Jindřich Ježek
Strach - Vystav svůj obličej slunci a stíny rychle zmizí.
Nikdy se nevzdávejte a nepodceňujte se. Každý z nás je v něčem velice dobrý. Hlavní je se nevzdat a jít si za svým cílem.
Jindřich Ježek
DŮSLEDNOST a KONTROLA. Jak to testovala skupina Van Halen na koncertech?
DŮSLEDNOST je to správné slovo, které vede k úspěchu. Abyste věděli, zda lidé po kterých něco chcete pochopili co se po nich chce, tak to musíte buď kontrolovat nebo si to nějak zjednodušit, abyste věděli zda vše proběhne jak má.
Jindřich Ježek
Focus, princip řízené střely.
Říkám tomu Princip řízené střely. Střelu naprogramují vždy pouze na jeden cíl a pak ji vyšlou. Představte si, že by tato střela byla navigována na dva nebo více cílů. Já si myslím, že zcela určitě by netrefila vůbec nic.
Jindřich Ježek
Odvaha.
Nebojte se schopných lidí, dobrému šéfovi POMÁHAJÍ, uškodí jenom těm slabým. Tvrdím, že schopní lidé Vás v hierarchii firmy vytlačí nahoru.
