Strach - Vystav svůj obličej slunci a stíny rychle zmizí.
Strach - Vystav svůj obličej slunci a stíny rychle zmizí.
Pamatuji si na dobu, kdy jsem se chtěl posunout v práci výš. Pracoval jsem v marketingu v docela dobré firmě, ale neviděl jsem tam příliš možností k růstu. Měl jsem větší ambice, než jenom stále dělat rutinu, pro Marketing potřebujete docela hodně peněz a také zkušené nadřízené, které Vás posouvají nahoru a to jsem ve firmě necítil. Šel jsem na interview a vyhrál jsem pozici ve velké firmě Kraft foods na juniorskou pozici. Když jsem byl na pohovoru, tak jsem byl sebevědomý až běda a „holedbal jsem se“ co všechno jsem schopen udělat, ale pamatuju si na první dny v nové práci. Byla tam pro mne spousta novinek, profesionálně byla tahle firma na úplně jiné výši než moje předchozí a po pár dnech jsem si začal říkat, že si nejsem jistý, že na tuhle práci budu stačit.
Začal jsem prostě zcela regulérně o sobě pochybovat a mít strach, že něco zkazím a oni mne vyhodí. Ve firmě se s tím nijak nemazali a když někdo neměl výsledky, tak se sbalil a odešel velice rychle.
Seděli jsem se svým kamarádem Mirkem, říkali jsme tomu Bonaqua party a svěřil jsem se se svými obavami, že vůbec nevím, jestli práci zvládnu, jak jsou tam všichni o hodně přede mnou a že se cítím docela hodně pozadu. Mirek pracoval v Coca Cole a říkal mi, že to samé zažil při nástupu do firmy sám. Přišel z Týnce nad Sázavou do Prahy, hned do takovéhle velké firmy a trnul hrůzou, jestli nebude hned zpátky. Pochyboval o všem co dělal, ale postupně získával sebevědomí a nakonec mu dali celý obchodní tým a byl s tímto týmem nejlepším v celé Coca Cole. Věděl jsem že je Mirek dobrý a v Coca Cole má dobré místo, ale když nastoupil do CC tak jsme se neznali a tuhle část jeho života jsem neznal. Hrozně mne to povzbudilo, říkal jsem si, to musíš taky dokázat, máš stejné vstupní podmínky jako Mirek.
Nakonec jsem několikrát ve firmě povýšil a poslali mne dokonce do zahraničí, ale to je už jiný příběh.
Nikdy se nevzdávejte a nepodceňujte se. Hlavní je se nevzdat a jít si za svým cílem.
Jindřich Ježek
DŮSLEDNOST a KONTROLA. Jak to testovala skupina Van Halen na koncertech?
DŮSLEDNOST je to správné slovo, které vede k úspěchu. Abyste věděli, zda lidé po kterých něco chcete pochopili co se po nich chce, tak to musíte buď kontrolovat nebo si to nějak zjednodušit, abyste věděli zda vše proběhne jak má.
Jindřich Ježek
Focus, princip řízené střely.
Říkám tomu Princip řízené střely. Střelu naprogramují vždy pouze na jeden cíl a pak ji vyšlou. Představte si, že by tato střela byla navigována na dva nebo více cílů. Já si myslím, že zcela určitě by netrefila vůbec nic.
Jindřich Ježek
Odvaha.
Nebojte se schopných lidí, dobrému šéfovi POMÁHAJÍ, uškodí jenom těm slabým. Tvrdím, že schopní lidé Vás v hierarchii firmy vytlačí nahoru.
Jindřich Ježek
Věř sám sobě.
Nevěřte nikomu, pro koho jste poslední záchrana, že splní svoje sliby, které vám dal, když po vás chtěl, abyste ho/ji zachránil. V tom okamžiku člověk slíbí všechno, jenom aby si zachránil kůži a vůbec to nemyslí doopravdy.
Jindřich Ježek
K čemu nás vede sport?
Já hodně věřím, že sport buduje nejenom tělesnou zdatnost, ale také hodně pomáhá s vlastnostmi, které následně můžeme uplatnit i v práci.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Proruský oligarcha nabízí Moldavanům tisíce za účast na protivládních protestech
Na sumu v přepočtu až 63 tisíc korun měsíčně si může přijít ten, který přijme nabídku od uprchlého...
KOMENTÁŘ: Vážení voliči, vybrali jsme za vás? Oscarový spor vrací úder
Premium Navzdory doporučení svého prezídia, ať do oscarové bitvy pošlou Sbormistra, hlasovali členové České...
Koťátka a štěňátka už neletí. Japonské děti zajímají brouci, chtějí je za mazlíčky
V Japonsku se šíří neobvyklý trend – lidé si domů pořizují brouky jako domácí mazlíčky. Tato obliba...
Policie našla nezletilého chlapce, který odešel a nechal dopis na rozloučenou
Pardubičtí policisté vypátrali v pondělí večer sedmnáctiletého mladíka z Králík na Orlickoústecku....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 14
- Celková karma 6,46
- Průměrná čtenost 133x