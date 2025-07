Nebojte se udělat rozhodnutí, nejhorší jsou nerozhodní kritici, kteří po tom co se ví, jak vše dopadlo jsou hrozně chytří.

ROZHODNOST: Poučný příběh, který se mi stal v počátcích mojí kariéry. Byl jsem kandidátem do veliké firmy na pozici v Marketingu. Juniorská pozice, neměl jsem zkušenosti. Proti mně se posadili dva cizinci, takže pohovor probíhal v angličtině, takže jsem se tenkrát docela potil, tak dobře jsem tehdy anglicky neuměl. Standartní otázky, až na závěr pak přišla lahůdka.



Co byste dělal, kdybyste byl vedoucí oddělení a měl jste přijmout nového pracovníka?

Máte před sebou 7 kandidátů, z nichž všichni mají zhruba stejné vzdělání, stejný věk, stejné zkušenosti, stejně vypadají a jsou mezi nimi velice malé rozdíly. V principu jsou všichni skoro stejní.

Docela jsem si lámal hlavu, říkal jsem si co bych měl odpovědět, zpochybňoval jsem, zda si kandidáti mohou být takto podobní a docela jsem se v odpovědi zamotal. Oba cizinci mlčeli a nechali mne v tom ‚“vykoupat“.

Byl jsem z toho docela rozhozený, nerozuměl jsem důvodu té zkoušky.



Na pozici mne nevybrali a já to za pár týdnů diskutoval se svým chytřejším kamarádem, co by na to řekl a on by s tím bleskově hotový.

Vybral bych si kandidáta číslo 5. Ptám se „A proč by sis vybral číslo 5?“

Protože mi je číslo 5 nejsympatičtější a když jsou všichni stejní, tak je to na Tvém rozhodnutí a nemůžeš vybrat špatně mi odpověděl.



Pochopil jsem, že otázka byla ve firmě na to, jak se dokážu rozhodnout a nic jiného tam nebylo.



Takže když nemáte dost podkladů pro rozhodnutí, tak se nebojte rozhodnout, i když uděláte rozhodnutí špatné, tak je lepší než přešlapovat na místě a neudělat rozhodnutí žádné.