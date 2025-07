Risk se většinou vyplatí.

Jak jsem opustil dobré místo a odjel za nejistotou za moře. Nevěděl jsem co mne čeká a zda uspěju. Motto: Nikdy neobjevíš nové pevniny, když se budeš držet u břehu.

Risk se vyplatí (většinou). :-)

Tohle je můj vlastní příběh. A svým způsobem krásná, ale i drsná zkušenost. Pracoval jsem pro nadnárodní firmu a náhodou jsem potkal na dovolené starého známého. Vykládal mi, jak se mu přestává dařit ve firmě, která byla dříve zlatým dolem. Vyráběli modelářské potřeby. Rozloučili jsme se a zapomněl jsem, že jsme se potkali, ale za pár dnů se mi ozval, jestli bych mu ve firmě nepomohl. Souhlasil jsem a začali jsme externě spolupracovat. Po základní analýze, jsem mu doporučil pár změn v sortimentu, zaměřili jsme se i na jiné zákazníky, upravili jsme ceny u některých výrobků a podpořili jsme prodej přes e-shop. Udělal jsem malou online kampaň a výsledky byly vynikající. Hlavně výsledky byly brzy, tak byl hrozně nadšený.

Chtěl mne k sobě do firmy, ale jít do malé firmičky se mi nechtělo, měl jsem „našlápnuto“ na ředitele firmy a firma klapala dobře. Kapitál velké korporace za zády, skvělou budoucnost před sebou, konečně jsem měl být ředitel, a tak jsem řekl NE. On se ale nedal a tak mi nabídl, abych mu založil pobočku v USA.

A teď jsem se musel rozhodnout, jestli opustit „teplé“ místečko nebo vzít tuhle „výzvu“.

Tak jsem přesně váhal, jestli zatočit kormidlem svého života více na moře nebo „zůstat u břehu“. Co myslíte, že jsem udělal?

Samozřejmě jsem do USA odjel, vzal tam děti, které se naučily skvěle angličtinu a i mne se tam dařilo.

Ta odvrácená tvář toho úspěchu byla, že jsem hrozně tvrdě pracoval, pořád jste v cizí zemi cizinec, málo sportu a mně život bez sportu opravdu nedělá dobře, nemáte v cizině kamarády a obecně přátelství tam funguje jinak, než jak jsme zvyklí domova. Tak jsem se za 3 roky vrátil domů.

Kromě odvahy odjet a zkusit štěstí v jiné zemi, se každý musí připravit na to, že bude ještě hrozně tvrdě pracovat.

V zahraničí nedostanete nic zadarmo a úspěch je většinou tvrdě vykoupený vaším časem. Ale bez odvahy není zase žádný úspěch, tak není důvod váhat a někdy něco trochu risknout, co se Vám nakonec může stát, kromě toho, že neuspějete.

Opusťte břeh a riskněte to, vrátí se Vám to zcela určitě.