Nebojte se schopných lidí, dobrému šéfovi POMÁHAJÍ, uškodí jenom těm slabým. Tvrdím, že schopní lidé Vás v hierarchii firmy vytlačí nahoru.

ODVAHA: Mám zajímavou příhodu z náboru nové kolegyně. Kolegyně z marketingu, z jiného oddělení, si vybírala svého prvního podřízeného a měla být na částečný úvazek, takže něco jako trainee. Nechtěla na pohovor jít sama, tak si mne vzala s sebou, aby měla názor na kandidáta od někoho jiného. Přišla kandidátka a když ji stručně popíšu, velmi dynamické děvče, kolem 25 let, plynulá angličtina, vrátila se po roce studia v Americe, plná energie, velmi pozitivní, ambiciózní, měla spoustu nápadů a hrozně tu práci chtěla a současně měla odpovídající vzdělání.

Kandidátka odešla. S kolegyní jsme si sedli, abychom to probrali. Říkám jí „Určitě bych ji vzal, je energická, má chuť pracovat, je plná nápadů, ze začátku jí pomůžeš a naučíš ji všechno a pak udělá hromadu práce za Tebe a usnadní Ti život.“

Kolegyně mi na to odpověděla „ANI NÁHODOU, TAKOVOU HOLKU NECHCI, JEŠTĚ BY MNE PŘESKOČILA“. JÁ ŘÍKÁM, TO BEREŠ ŠPATNĚ, ONA TĚ „VYTLAČÍ NA VYŠŠÍ POZICI“. TY JSI VEDOUCÍ, TY JSI „TVÁŘÍ ZNAČKY“.

Stejně ji nevzala, neměla odvahu mít takového dravce v oddělení. Já bych to děvče vzal hned, každý si musíme být schopen vychovat nástupce a tohle byl přesně ten typ člověka, který dokáže tvrdě pracovat.

