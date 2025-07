Jak se říká - Neposílejte kačery do orlí školy. Orli z nich nikdy nebudou i kdybyste se rozkrájeli.

SLUŽBA - Neposílejte kačery do orlí školy. Orli z nich nikdy nebudou:

Mám výborného kamaráda, který byl ředitelem velké finanční instituce v ČR. Je neuvěřitelně chytrý a ta jeho logika se mi hodně líbí, jde přímo na věc a neuvěřitelně rychle se pár otázkami dokáže doptat na zásadní věci.

Občas spolu jezdíme na kole a přitom vedeme více či méně vážné debaty. Jednou jsme se bavili o jeho zkušenostech z práce a zeptal jsem se ho „Co si myslíš, že bylo nejdůležitější, abys byl úspěšný ve své pozici?“ Ani na chvíli nezaváhal a odpověděl „VYBRAL JSEM SI TY NEJLEPŠÍ LIDI A CO NEJVÍCE JSEM JE PODPOROVAL, ABY POCHOPILI, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE ZÁJEM O JEJICH ZÁKAZNÍKY.

O tom je přece služba.“ Samozřejmě, že finanční instituce je hlavně o službě, nicméně ten jeho jasný názor a zcela bez rozmyslu „vypálený bleskurychle od boku“ mne zaujal.

Jenom mi potvrdil, že vybrat správné kolegy do týmu, hlavně když nabízíte službu, je to úúúúplně nejdůležitější. Musíte si hlavně vybrat zaměstnance, kteří v sobě službu lidem mají zakořeněnou.

JAK SE ŘÍKÁ „NEMÁ SMYSL POSÍLAT KAČERA DO ORLÍ ŠKOLY.“

Když v sobě někdo pozitivní přístup k lidem neboli zákazníkům nemá, tak ho nikdy nikdo nepředělá, aby se zajímal o druhé. Nenaučíš nikoho se smát, nebo být na druhé milý, být stále pozitivní. Prostě osobnost člověka se v dospělosti už velice těžce mění.

Pokud ale najmeš lidi s těmito kvalitami a naučíš je svůj produkt a vysvětlíš jim svou představu kultury, která bude ve firmě vládnout, tak jsi na cestě k úspěchu.



Kolikrát někdo z Vás najmul „kačera“ a myslel, že z něj udělá orla?