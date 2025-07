Já hodně věřím, že sport buduje nejenom tělesnou zdatnost, ale také hodně pomáhá s vlastnostmi, které následně můžeme uplatnit i v práci.

TEAMWORK: K čemu nás vede sport? Já hodně věřím, že sport buduje nejenom tělesnou zdatnost, ale také hodně pomáhá s vlastnostmi, které následně můžeme uplatnit i v práci. Zejména pokud se jedná o kolektivní sporty, tak přínos denního kontaktu se stejnými lidmi neboli týmem při sportu je velice podobný tomu, co zažíváme v práci.

ŘADA ODBORNÍKŮ ŘÍKÁ, ŽE LIDÉ, KTEŘÍ HODNĚ SPORTOVALI, JSOU V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ ÚSPĚŠNÍ - MAJÍ VELKÉ NASAZENÍ, JSOU VYTRVALÍ, HOUŽEVNATÍ A DISCIPLINOVANÍ, NAUČILI SE PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY A PROHRY.

Každý den potkáváte v práci stejné lidi, musíte s nimi stále vycházet, ať už máte dobrou, nebo špatnou náladu. Na všech „členech týmu“ závisí úspěch jako celku a ne na jednotlivci.

Když do týmu nezapadnete, tak ostatní s Vámi nespolupracují a naopak, pokud jste platným členem týmu a ostatní vidí, že se na Vás mohou spolehnout, tak Vás také podpoří, když něco potřebujete. A pište si, že každý občas potřebuje pomoci. V práci i ve sportu sdílíte společně výhry i porážky, musíte na ně nějak reagovat, buď se semknete, nebo Vás to rozdělí. Už jenom to, jak každý reaguje na porážky, nebo vítězství, Vám ukáže, jaký ve skutečnosti je.

Mám rád lidi, kteří se mohou přetrhnout, aby vyhráli a dělají pro to všechno, ale někdy se samozřejmě stane, že prohrají a pak je potřeba umět přijmout i porážku. Když jsem pro výhru udělal všechno, tak byl soupeř prostě lepší. Příště vyhrajeme zase my.

V týmu je důležitá ještě jedna vlastnost, a tou je důvěra. Musíme věřit jeden druhému a pak se nám lépe spolupracuje. Spolehněme se na svoje spoluhráče neboli členy pracovního týmu a můžeme se věnovat jenom svojí činnosti. Sport nás podle mne vede k tomu, že zažijeme výhry i porážky, dokážeme s nimi pracovat a pak dokážeme žít a fungovat také mezi ostatními lidmi, neboli být v týmu.