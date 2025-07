Jsem Tvůj nejlepší přítel nebo největší nepřítel.

Jsem tvůj stálý průvodce. Jsem tvé největší aktivum a nebo noční můra. Dovedu tě k úspěchu, nebo ke zklamání, tak jak si sám vybereš.

Když jsem byl na střední škole, miloval jsem hrát fotbal. Fotbal byl a stále je můj oblíbený sport. Jenom jednu jeho část jsem docela nesnášel a to byla zimní příprava. Náš trenér věděl, jak je fyzická příprava důležitá a tak na ní trval a neustoupil ani o krok. Výběhy do přírody, dřepy se zátěží, výběhy do schodů, sprinty do kopce, pak ještě opičí dráha v tělocvičně a úplně nejvíc jsem nesnášel „běh na 12 minut“.

Bylo to doslova příšerné a na začátku se mi zdálo, že to prostě nemohu zvládnout. Těch 12 minut mi přišlo jako věčnost, tady jsem neviděl ani světlo na konci tunelu, to bylo prostě jenom si to tupě odmakat.

Po takových trénincích jsem přišel domů úplně zničený a usnul jako špalek. Těžko se mi pak ráno vstávalo.

Ale jak dny míjely, tak i bolest svalů byla menší a po třech týdnech „transformace“ už se stala příprava snesitelnou. Těch 12 minut běhání dokola sice bylo pořád stejně nudných, ale už jsem se s tím vypořádával snadněji.

Změna špatného návyku je úplně stejná. Fyzická i psychická bolest je nepříjemná, když chcete přestat kouřit nebo pít nebo jíst zdravěji, tak to není nikdy úplně jednoduché.

Změna špatných zvyků začíná obrovskou mírou odvahy a končí tvrdou disciplínou.

Nedávno jsem viděl pěkné motto, tak se s Vámi o něj podělím :-).



JSEM TVŮJ STÁLÝ PRŮVODCE.

JSEM TVÉ NEJVĚTŠÍ AKTIVUM A NEBO NOČNÍ MŮRA.

DOVEDU TĚ K ÚSPĚCHU, NEBO KE ZKLAMÁNÍ, TAK JAK SI SÁM VYBEREŠ.

NEJSEM STROJ, ALE FUNGUJI S PŘESNOSTÍ STROJE A INTELIGENCÍ ČLOVĚKA.

POLOVINU VĚCÍ MŮŽEŠ UDĚLAT SÁM NEBO TO PŘEDAT MNĚ.

JSEM SNADNO OVLADATELNÝ,

JENOM NA MNE MUSÍŠ BÝT TVRDÝ.

UKAŽ MI, JAK TO CHCEŠ UDĚLAT.

TRÉNUJ MNE A JÁ TO PAK UDĚLÁM AUTOMATICKY.

KDO JSEM?

JSEM ZVYK.